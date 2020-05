Disney+ anunció el estreno para otoño de la serie original "The Right Stuff" de National Geographic, una adaptación del icónico y exitoso relato de Tom Wolfe sobre el programa espacial estadounidense.

La serie de ocho episodios presenta una mirada a lo que fue el primer "reality show" de los Estados Unidos, en el que los astronautas y sus familias se convierten en celebridades en una competición que podría matarlos o hacerlos inmortales.

Los dos hombres en el centro de la historia son el Mayor John Glenn, un venerado piloto de pruebas y hombre de familia con principios inquebrantables, interpretado por Patrick J. Adams ("Suits"), y el Comandante Alan Shepard, uno de los mejores pilotos de pruebas de la historia de la Marina, interpretado por Jake McDorman (“What We Do in the Shadows,” “Lady Bird”).

La historia relata el punto álgido de la Guerra Fría, en 1959, la Unión Soviética domina la carrera espacial. Para combatir el sentimiento nacional de miedo y decadencia, el gobierno de EE.UU. crea “Project Mercury” de la NASA, iniciando una carrera espacial con los soviéticos y convirtiendo en celebridades instantáneas a un grupo de los pilotos de pruebas del ejército. Estos individuos, que llegan a ser conocidos como los “Mercury Seven”, son presentados como héroes mucho antes de que hayan logrado un solo acto heroico. Los mejores ingenieros de la nación estiman que necesitan varias décadas para llegar al espacio, pero solo le dan dos años.

"Es una verdadera historia de innovación científica y perseverancia humana que llega en un momento perfecto", dijo Courteney Monroe, presidente de la Red Global de Televisión de National Geographic. "The Right Stuff" de National Geographic es una historia inspiradora sobre la exploración, la ambición, la determinación y la resistencia. Nos recuerda que los seres humanos pueden lograr lo extraordinario cuando están unidos por un propósito común. Esta serie proporciona una convincente mirada entre bastidores a los defectuosos pero heroicos astronautas del Mercury 7 y estamos encantados de que haya encontrado su hogar perfecto en Disney+".

"A medida que nuestro público en todo el mundo se dirige a Disney+ para encontrar inspiración y optimismo, creemos que el heroísmo de la historia real del Mercury 7 mostrará la tenacidad del espíritu humano e inspirará a una nueva generación para alcanzar las estrellas", dijo Ricky Strauss, presidente de Contenido y Marketing de Disney+. "El maravilloso equipo de narradores de National Geographic, Warner Horizon Scripted Television y Appian Way han creado una historia convincente y entretenida que nos sentimos honrados de darle un hogar como la primera serie original de Disney+ con guión de National Geographic".

El grupo de “Mercury Seven también incluyen al teniente Gordon Cooper, protagonizado por Colin O'Donoghue (“Once Upon a Time,” “Carrie Pilby,” “The Rite”); Wally Schirra, interpretado por Aaron Staton (“Mad Men,” “Narcos: Mexico,” “Castle Rock”); Scott Carpenter, interpretado por James Lafferty ("The Haunting of Hill House", "Small Town Crime"); Deke Slayton, interpretado por Micah Stock ("Brittany Runs a Marathon", "Escape at Dannemora"); y Gus Grissom, interpretado por Michael Trotter ("Underground", "The Evening Hour").