Tras el lamentable fallecimiento de Edith González, quien murió a los 54 años tras haber de haber recaído en el cáncer, enfermedad con la que luchó desde el 2016, desgastando poco a poco su salud, tal y como lo mencionó su familia a través de un comunicado para la prensa, lo que ahora ha recobrado importancia, convirtiéndose del conocimiento de todo el público es la emotiva carta que la actriz escribió para su única hija, Constanza.

Fue en agosto del 2018 cuando la protagonista de grandes éxitos televisivos le dedicó unas emotivas palabras a la hija que tuvo con el político mexicano Santiago Creel, en donde predomina un mensaje de amor por la vida, mismo que Edith siempre intentó transmitirle a la hoy adolescente y a toda la gente que la rodeó.



"Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que, sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear", escribió la actriz en Instagram junto a una imagen de la pequeña.

"Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia. No amor, la vida no es fácil, mas es cabron*** hermosa", continuó Edith.

"Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida", agregó.

"Constanza, mi Constanza, mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y sin embargo eres tuya; tanto como cuando decides trepar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos", añadió.

"Eres una niña hermosa, sólo puedo decir gracias por permitirme ser tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Te amo pequeñita", con estas amorosas palabras finalizó el mensaje Edith González.