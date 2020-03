Ante las circunstancias difíciles que se viven actualmente ante la pandemia del coronavirus, en muchas partes del mundo se han tomado medidas de prevención como el aislamiento social y toques de queda.

Conscientes de la angustia y la ansiedad que esto ha provocado en muchas familias, el Hallmark Channel anunció hoy que ofrecerá este fin de semana un maratón de sus famosas películas de navidad.

Desde el 2000, cuando estrenaron su primer proyecto original navideño, el canal se ha convertido en referencia de esta época festiva para disfrutar de distintas producciones cinematográficas que ofrecen año tras año. En esta ocasión, la gerencia decidió adelantar la fecha y dedicar este fin semana a proyectar esas películas que traen felicidad y sosiego a sus clientes a través del “We need a little Christmas Marathon”.

Según declaraciones exclusivas que hicieran los representantes del canal al portal Entertainment Tonight, la determinación se tomó como respuesta a los deseos de sus fanáticos por una “programación que los hiciera sentir bien y los ayude a sobrellevar este tiempo durante la pandemia”.

El maratón, que incluirá un total de 27 películas, se comenzará a transmitir desde este viernes y se extenderá hasta el domingo.

Entre los títulos disponibles estarán: “Dolly Parton's Christmas at Dollywood”, “A Shoe Addict's Christmas”, “Christmas at Graceland: Home for the Holidays”, “A Christmas Love Story”, entre otras.