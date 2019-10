La actriz y comediante Ellen DeGeneres fue cuestionada en redes sociales luego de que se difundiera una imagen en la que aparece riendo junto al ex presidente de Estados Unidos, George Bush, durante un juego de los Dallas Cowboys.

La comediante aclaró que asistió al evento junto a su esposa tras ser invitadas por una amiga, y dijo que se sentaron junto a muchas personas famosas, incluido Bush.

"Pensaron: ¿Por qué hay una figura gay de Hollywood, liberal, sentada junto a un presidente republicano conservador?", señaló la actriz ayer en su programa de entrevistas "The Ellen Show". Y añadió: "Mucha gente estaba molesta, e hicieron lo que hace la gente cuando está molesta: tuitean".

Entonces, DeGeneres leyó el tuit que más le había gustado, que decía: "Ellen y George Bush juntos me hace tener fe en Estados Unidos de nuevo". Tras los aplausos del público, la actriz fue enfática: "George Bush es mi amigo. De hecho, soy amiga de mucha gente con la que no comparto las mismas creencias. Todos somos diferentes, y creo que hemos olvidado que eso está okay", afirmó.

"El no estar de acuerdo con alguien en todo no significa que no voy a ser amiga de esa persona. Cuando digo que sean amables los unos con los otros, no me refiero a que sean amables solo con la gente que piensa exactamente como ustedes. Me refiero a que sean amables con todos", afirmó, y luego bromeó diciendo que hay que ser amables incluso con las personas que ya está escuchando música de navidad: "En serio, no hay excusas para eso, pero soy amable con ellos", concluyó.