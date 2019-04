Emilia Clarke dejó a un lado su rol de Daenerys Targaryen para convertirse por un día en su amado Jon Snow ante cientos de turistas que visitan a diario Time Square, en la Ciudad de Nueva York.

Con ropa y capa negra, una peluca y barba, Clarke se lanzó a las calles para invitar a los fanáticos de la popular serie de HBO a participar en un concurso para obtener acceso a un “viewing party” del episodio final de “Game of Thrones”.

El detalle es que muchas de las personas con las que se cruzó, por lo menos para el video promocional, no mostraron mayor entusiasmo hacia la serie. “Quieres ver el episodio final de Game of Thrones”, le pregunta a una mujer parade en la acera, quien sin reparos le responde: “Soy fanática de The Walking Dead”.

Clarke continúa caminando por las calles y entra a una tienda en la que venden algunos recordatorios de la serie y bromea sobre ellos.

El video publicado hoy en Youtube y en las redes sociales de la actriz busca promover la campaña de recaudación de la actriz en la plataforma Omaze, a beneficio de la asociación benéfica de Reino Unido y Estados Unidos SameYou.