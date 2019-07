La actriz española Clara Alvarado llegó recientemente a la isla para protagonizar el primer episodio de la serie “Amores que matan” y, de paso, celebrar sus 29 años con sus compañeros, el actor venezolano Orlando Delgado y el puertorriqueño Néstor Rodulfo.

“Me hacía muchísima ilusión estar en Puerto Rico para esta época. Creo que es el mayor regalo que me han podido dar, haber salido de casa, estar en otro país con un grupo increíble como el de este proyecto. Solo con estar acá es suficiente para sentir que todos somos felices. Antes de venir, acá mis padres y mi novio me fueron a visitar a Madrid desde Extremadura (al oeste de Madrid), de donde somos toda la familia”.

La serie en la que participa, filmada totalmente en Puerto Rico, pretende contar historias reales desde el primer capítulo; el crimen de una joven abogada, su lucha en defensa de la mujer desde el cargo de Procuradora de la Mujer y su asesinato a manos de su pareja.

“Para mí, es un privilegio poder interpretar a una mujer con tanta fuerza, tantos principios, que ha trascendido. La historia comienza con un asesinato. De lo que se trata es que los crímenes no son pasionales; es un crimen. Hay que llamar las cosas por su nombre, sin miedos ni tapujos, y que se haga justicia real. El proyecto me atrajo a nivel actoral, busco nuevos retos, no sentirme estancada, me gusta la versatilidad interpretativa, que me he podido meter en muchísimas pieles, que de repente te sorprende con nuevos retos”, sostuvo la también bailarina y clarinetista.

Durante el encuentro que tuvo en exclusiva con El Nuevo Día, contaba su sorpresa de cómo los puertorriqueños celebran su llegada a la isla.

“Me emocioné mucho cuando nos acercábamos a Puerto Rico y los pasajeros aplaudían. Me emocioné y se me pusieron los pelos de punta, empecé a mirar por la ventanilla para ver la costa. La gente estaba superfeliz. Estoy muy agradecida por todo. Desde mi llegada la gente se ha portado increíble, el equipo es increíble, la dirección, la producción, mis compañeros de reparto. Es un proyecto de gran calidad”, comentó la intérprete de Ariadna Cascales en “La casa de papel”.