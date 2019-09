En la patria que enalteció con su talento y con la presencia de su núcleo familiar compuesto por Merel Juliá Poloway y los hijos Raúl Sigmond Juliá y Benjamín Rafael Juliá estrenó hoy en primicia mundial el documental “Raúl Juliá: The World’s a Stage” en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

Personalidades locales y de Estados Unidos, que admiraron o participaron en la historia que narra la vida de uno de los grandes actores del siglo XX, el fenecido puertorriqueño Raúl Juliá, asistieron esta tarde al teatro sanjuanero para ser los primeros en observar el proyecto fílmico que se transmitirá en Estados Unidos como parte de la serie “American Masters” de PBS el próximo viernes, 13 de septiembre a las 9:00 p.m.

La historia del actor que falleció a los 54 años fue hilvanada a través del trabajo del director Ben DeJesus, cineasta estadounidense de padres boricuas, quien se dispuso a realizar la producción por la admiración y devoción que siente hacia la carrera del actor que dio vida a inmortales interpretaciones de Shakespeare, “The Adams family” y “Kiss of the Spider Woman”, entre otros.

"Cuando era niño estaba muy envuelto en las cosas de teatro y seguía la carrera de John Leguizamo y Raúl Juliá. Este trabajo fue mi carta de amor para Raúl y hoy celebramos su vida. Este trabajo es uno de mis grandes honores de mi vida. Espero que el público y la gente lo conozca como deben conocerlo. Hasta aquí mismo (Puerto Rico) la gente puede cambiar su perspectiva sobre él al ver el documental", reveló el director DeJesus quien describió el estreno como un sueño al poder presentarlo en el Teatro Tapia, donde el actor hizo sus pininos.

El documental según detalló recorre casi todas las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta su carrera en Brodaway y Hollywood. El especial fílmico de 84 minutos proyecta pietaje inédito.

El acento puertorriqueño que el actor defendió en cada línea del teatro, cine o escenario musical fue el distintivo que todas las personalidades destacaron al desfilar por la alfombra roja, ubicada en la parte posterior del teatro.

El actor Modesto Lacén y la actriz Ivonne Coll, ambos radicados en Los Ángeles, hablaron de cómo el actor logró hacer sus interpretaciones actorales con la pronunciación del acento boricua y cómo hizo valer la carrera actoral al no aceptar roles estigmatizados o esteorotipos latinos.

"Raúl hizo papeles grandes. Raúl inspiró para que yo pudiera tener mi acento y mi autenticidad. Eso nos dio Raúl a nosotros. Él nunca hizo estereotipos en las películas. En mi caso, rechazo papeles a diestra y siniestra. No porque no quiera, sino porque nos siguen poniendo como la misma sirvienta y no es lo único que somos" sostuvo Coll, quien fue vecina del fenecido actor cuando vivía en New York.

Su viuda Merel resaltó el que los jóvenes se interesen por el legado de Juliá y lo proyecten a nuevas generaciones.

"Me siento tan bien cuando miro a mi alrededor y veo a jóvenes que recuerdan a Raúl. Tal vez sino lo recuerdan sé que los jóvenes se inspiraron con él. Raúl era una persona increíblemente alegre y disfrutaba esto más que nadie aquí.Así que esto me hace tan feliz de que la gente lo recuerde y que no tengamos nada de triste", sostuvo la viuda, acompañada de sus dos hijos.

La también actriz expresó que el estreno en la isla es especial porque el actor siempre se identificó con su patria.

"Amaba haber nacido aquí. Amaba ser de Puerto Rico", sentenció la viuda que destacó a su vez cómo el artista hizo la diferencia en la carrera de los latinos en Estados Unidos.

A nivel personal reveló que el actor siempre decía que "sí" a todo por lo que las oportunidades nunca fueron limitadas.

Por la alfombra también desfilaron los actores Alejandro Peña, quien interpretó a Juliá de pequeño en el documental, las actrices Alexandra Pomales y Evelyn Madera y los intérpretes Ednita Nazario y Alberto Carrión. Productores y auspiciadores también tuvieron su oportunidad frente al lente.