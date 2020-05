“El éxito es probar todos los días cosas nuevas y buenas para darle al espectador la sensación de que algo va a suceder, aunque no sea lo que ellos creen”.

Esa ha sido la clave del éxito, según el productor colombiano Aníbal Fernández, de “Guerreros”, "reality" que transmite Wapa y que acaba de cumplir un año en la pantalla boricua.

Asimismo, distinto a otros programas de esta índole, que concluyen tras tres o cuatro temporadas en el aire, “Guerreros” se ha presentado sin parar por 12 meses.

Para sus presentadores, Diane Ferrer y Jose “El Negro” Figueroa, ha sido un año de expectativas cumplidas y metas profesionales alcanzadas. Al ser la primera experiencia para ambos en conducir un “reality” en directo, repasar lo vivido resulta de mucha satisfacción.

“Me siento bien agradecida. Han sido días increíbles. Mes tras mes hemos visto cómo el programa ha tenido buena acogida, la manera en que el público se ha enamorado de nosotros y cómo siguen surgiendo nuevos proyectos para llevar esto a niveles que jamás imaginamos”, expresó Ferrer, animadora del espacio que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m.

Figueroa, por su parte, manifestó que todo ha sido “pura gloria”.

“Como dice Diane, cuando empezamos no teníamos metas tan elevadas. Era la primera vez que, juntos, íbamos a hacer esto. No sabíamos cómo iba a ser la química. Hoy, estoy convencido de que el público está contento y con un producto de calidad”, continuó el presentador mientras recordaba que gracias a “Puerto Rico versus Colombia” tuvo su primera aparición en la televisión internacional.

La conexión entre la madrina de las Cobras y el padrino de los Leones con los participantes es amplia. Tanto que han ocurrido momentos en los que olvidan que son los conductores hasta creer y actuar como si fueran parte de los “Guerreros”. Incluso, en ocasiones, el productor ha coordinado enfrentamientos entre ellos para hacerlos parte de la batalla.

“En otros momentos he tenido que reunirlos y decirles que el juego no es de ellos, es de los participantes. Pero, al final del día, de eso trata el programa, de que vayan al límite para defender una camiseta y un título”, añadió Fernández, quien echa de menos al público ante la situación del COVID-19.

La primera etapa de “Guerreros” que comenzó el 20 de mayo hasta el 9 de agosto de 2019, se llamó “Hombres versus Mujeres” y contó con 12 participantes (seis en cada equipo).

Luego, dieron inicio a “La gran batalla”, donde se enfrentaron a participantes de “Guerreros Colombia”. Seis integrantes colombianos pisaron suelo boricua para competir. En febrero de este año se dio la revancha, pero esta vez se grabó en Colombia.

Cumplir años en medio de la pandemia

Tanto el productor como los presentadores coincidieron en que no es lo mismo grabar un programa con público presente que con el auditorio vacío. Desde que comenzó el distanciamiento social en la isla para evitar la propagación del virus, al apagarse las cámaras, sienten que algo les falta.

“Muchas de las situaciones que se desatan en el programa son gracias a los gritos, aplausos y comentarios del público. Haber celebrado un año sin ellos (los seguidores) presente fue algo que nunca pasó por nuestra mente. Sin embargo, nos reconforta mucho saber que desde sus casas es la única forma que podemos asegurar volverlos a tener muy pronto por acá y celebrar muchos años más”, dijo Fernández.

Ferrer recordó que las primeras semanas de este periodo fueron las más retantes. Ya luego se acostumbró porque gracias a la tecnología se siente conectada con los fans. De hecho, algunos cibernautas no desaprovechan la ocasión para aconsejarlos y hasta regañarlos.

“Estamos conectados a las redes todo el tiempo”, interrumpió El Negro. “Una vez me paro frente a esas cámaras se me mete una cosa rara por los pies que me anima porque sé que al otro lado del televisor están nuestros mejores críticos y a quienes nos debemos”, agregó.

Al igual que muchas producciones televisivas, “Guerreros” ha tenido que hacer ajustes para continuar grabando sus batallas. Desde la eliminación temporera de algunos juegos hasta prohibir la celebración con abrazos y choques de mano, todos buscaron la forma de colaborar para cumplir con su propósito: entretener.

“En el ‘set’ tenemos protocolos bien estrictos. A la hora de grabar hay un médico que nos toma la temperatura antes de empezar. Nuestro grupo de productores tiene potes de alcohol y desinfectante para, entre cada juego, literalmente bañar a los participantes con los productos”, detalló Fernández.

Listos para lo nuevo

A partir de hoy, los “Guerreros” comenzarán a participar de las eliminatorias para formar parte de “Guerreros versus Los otros”, en las que los participantes ganadores se enfrentarán a un grupo de atletas y aficionados del deporte.

“Esta vez nuestros ‘Guerreros’ tendrán que demostrar de lo que son capaces. Los atletas a los que se enfrentarán son de alto calibre y de muy buena composición y rendimiento físico. Lo que queremos ver es cuánto pueden resistir y de paso entrenarlos para el próximo enfrentamiento con Colombia”, admitió el productor.

Sobre “Guerreritos”, la versión infantil de “Guerreros”, Fernández puntualizó que fue pospuesta hasta una vez termine la emergencia sanitaria mundial.