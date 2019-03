Ante el nuevo panorama en el que Manny Manuel informó que va a permanecer más tiempo en las Islas Canarias, la gerencia de Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) no ha tomado ninguna determinación sobre la permanencia del artista en el programa “Aquí estamos”, que se transmite de lunes a viernes.

El animador, previo a su viaje a Tenerife, -donde tuvo una errática presentación en el Carnaval de Las Palmas-, había estado ausente del espacio televisivo, luego de estar involucrado en un accidente en los previos del canal del gobierno.

El ahora expresidente de WIPR, Rafael Batista, -quien renunció en febrero-, confirmó en ese entonces que el artista tuvo un “accidente en nuestras instalaciones” y que estaría ausente por unos días.

En sus declaraciones escritas, Batista expresó que confiaba en la pronta reintegración del animador al espacio televisivo.

La reincorporación del merenguero al programa que conduce, junto a Shanira Blanco resulta incierta, ya que la gerencia de WIPR le ha dado el espacio que solicitó el artista y no han atendido el asunto, ante los súbitos cambios de presidencia de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. El gobernador recomendó la semana pasada al productor y comunicardor Eric Delgado para asumir la presidencia de WIPR.

“El artista tiene un contrato vigente y había pedido un tiempo para estar ausente y estamos respetando ese tiempo solicitado. No tengo detalles de qué tipo de contrato tiene y no sería responsable de nuestra parte hablar del asunto. Ahora mismo estamos en un nuevo proceso de transición ante la Junta de Directores y el nombramiento de Eric Delgado por lo que estamos enfocados en ese particular”, afirmó hoy la relacionista Marietty Lasanta, también denominada recientemente como presidenta interina de WIPR.

El contrato del intérprete de “Si una vez” está vigente en el canal. El Nuevo Día se comunicó con el licenciado Ricardo Carrillo, representante legal del merenguero, pero el abogado indicó que no tiene conocimiento sobre el particular.

Lasanta, por su parte, aseguró que cualquier decisión o proceder sobre la naturaleza del contrato y la participación del artista en el canal, será determinada más adelante por la nueva administración.

El espacio televisivo “Aquí estamos” estrenó a principios de febrero y cuenta con secciones sobre temas de salud, belleza, moda, cine, cuidado personal, decoración, música, farándula y tecnología, entre otras.

El viaje del artista a las islas Canarias y la gira que realizaría en los diversos destinos en la península ibérica había sido previamente estipulada.

Ayer, Manny Manuel indicó en entrevista con Dando Candela de Telemundo que va a permanecer por un tiempo indefinido en España “buscando estabilizarme” y sanar.

“Me encuentro rodeado de gente maravillosa en Islas Canarias... ¿Por qué he querido estar acá? Por decisión propia, una decisión que tomé yo bajo mis cinco sentidos. Quiero estar acá un tiempo. Me siento tranquilo. Tengo amigos que obviamente he cultivado de más de 20 años, que vengo visitando, no tan solo en la península (ibérica), entiéndase Madrid, Valencia, más las Islas Canarias”, expresó en sus primeras declaraciones públicas.

El paradero y el estado de salud del cantante no ha sido preciso desde el incidente en tarima, toda vez que sus familiares han ofrecido versiones encontradas. Tan reciente como el domingo, Luz Freida Santiago Reyes y Marylin Hernández Santiago, madre y hermana del cantante solicitaron ayuda del gobierno para localizarlo y ayudarles a trasladarlo a la isla.

Mientars que el viernes pasado trascendió que el artista había sido ingresado a la sala de urgencias de un hospital de Tenerife. En la entrevista con Telemundo, el merenguero no especificó si se encontraba recluido en un hospital o estaba en un hotel.

“Quiero estar acá unos días, unos días en lo que quizás esto toma otro tipo de (rumbo) y la marea va bajando y toma otro tipo de color, porque he escuchado, he visto y me han dejado saber cómo se está manejando la situación y pues prefiero entonces estar tranquilo no ir a mi casa por el momento, pero no dejo de extrañarlos y no dejo de pensar en mi país”, acotó sin abundar los detalles de su estadía en Tenerife.

De igual forma, aclaró que desautoriza cualquier expresión o colecta en su nombre.

“Yo, ni he pedido dinero, ni he pedido colectas, ni me interesan las colectas, ni que nadie empiece (una colecta). Yo no autorizo ninguna (colecta). No creo que las necesite, y el que diga por ahí que quiere hacer una colecta, que yo no tengo dinero, pues, lógicamente miente… Yo trabajo por tener mi dinero, por mis cosas y no me hace falta nada”, añadió. “No he autorizado a nadie hablar en nombre mío, a nadie… Cualquier persona (que hable en mi nombre) está mintiendo”, destacó el artista.

El mereguero reconoció y validó las expresiones de su representante legal, el licenciado Carrillo y la ayuda recibida de parte del productor español Carlos Zerolo. El artista está acompañado por su amiga y asistente Carmen Lianette Ortiz.