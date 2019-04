Pese a que muchos esperaban que el segundo episodio de la última temporada de "Game Of Thrones" se centrara ya en el comienzo de la batalla con los Caminantes Blancos, el guión trajo algunas inesperadas sorpresas que no contentaron del todo la ansiedad belicista de algunos fanáticos de la serie.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Perdonan a Jaime en el paredón. La suerte del "Kingslayer" quedó en suspenso en el adelanto del primer episodio, pero Brienne lo salvó. (Helen Sloan/ HBO)

"Grey Worm" le devolvió la espada. (Helen Sloan/ HBO)

En el final del primer episodio, nos quedamos a la espera de la conversación entre Bran y Jamie. (Helen Sloan/ HBO)

Jaime le pidió perdón a Bran por lanzarlo desde una torre. (Helen Sloan/ HBO)

L Las cosas que uno hace por amor", le recuerda Bran, quien le dice que no permitió que lo mataran antes porque de lo contrario no podría ayudarlos en la batalla contra los "white walkers". (Helen Sloan/ HBO)

De los encuentros que quedó pendientes del primer episodio: el de Tormund y Jon Snow. La emoción duró poco, pues los "white walkers" están muy cerca. (Helen Sloan/ HBO)

Recordando viejos tiempos, los hermanos Tyrion y Jamie Lannister. (Helen Sloan/ HBO)

Un último trago entre The Hound y Arya. (Helen Sloan/ HBO)

Gendry siguió trabajando armas en "valiryan steel". (Helen Sloan/ HBO)

Lyanna Mormont le insiste a su primo Jorah en que estará en el campo de batalla con su gente. (Helen Sloan/ HBO)

(Helen Sloan/ HBO)

Jaime le dice a Brienne que sería un placer batallar ajo su comando. (Helen Sloan/ HBO)

Caballera de los Siete Reinos. Uno de los momentos favoritos de muchos fanáticos fue cuando Jaime condecoró a Brienne con el título que siempre quiso pero le negaban por se mujer. (Helen Sloan/ HBO)

(Helen Sloan/ HBO)

Regresar a Naath si sobreviven, es el deseo de Missandei y al que "Grey Worm" se une. (Helen Sloan/ HBO)

Plan de guerra. Los líderes discutieron el plan de batalla que incluye usar a Bran como carnada para atacar al "Night King". (Helen Sloan/ HBO)

El plan de combate. Los hermanos Stark discuten con el resto de los líderes el plan de batalla. (Helen Sloan/ HBO)

Guerreros en medio del cónclave. (Helen Sloan/ HBO)

Otro encuentro pendiente. Theon llegó a Winterfell para pelear con los Starks, un gesto que emocionó a Sansa y dejó a Daenerys algo aturdida. (Helen Sloan/ HBO)

Conversación entre mujeres con un cierre agridulce. Sansa y Daenerys hablan sobre sus pasados en común, pero la mayor de las hermanas Stark le cuestiona que pasará con el Norte una vez derroten al "Night King" y su ejército. (Helen Sloan/ HBO)

Una de las escenas que dejó a fanáticos con sentimientos encontrados es la de sexo entre Arya y Gendry, giro que los productores defendieron alegando que querían humanizar a la Stark. (Helen Sloan/ HBO)

Revelación en cuestión de segundos. Frente a la estatua de su mamá Lyanna, Jon le revela a Daenerys que es el hijo de Rhaegar Targaryen. (Helen Sloan/ HBO)

Y finalmente, los "white walkers" están a pasos de Winterfell, justo a tiempo para el tercer episodio. (Helen Sloan/ HBO) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

Uno de los puntos más comentados del capítulo emitido este domingo tuvo que ver, justamente con el encuentro sexual que sostuvieron Arya Stark ( Maisie Williams ) y Gendry (Joe Dempsie). Y es que Williams tenía apenas 11 años cuando se sumó al elenco de la serie de HBO, y muchos aún se niegan a ver a su personaje como una mujer antes que como una niña.

En ese sentido, la joven -hoy de 22 años- contó cómo fue que se enteró que Arya iba a tener una escena tan íntima en el octava temporada. Fue su amiga Sophie Turner, actriz que interpreta a Sansa Stark, quien leyó primero el guión y la llamó para ponerla en tema. "Tienes que leer este episodio de inmediato", le dijo.

Según contó Williams, lejos de sorprenderse, tomó el asunto con total naturalidad y llegó a pensar que se trataba de una broma de David Benioff y Dan Weiss, los productores de "Game Of Thrones".

Sin embargo, muy pronto descubrió que, efectivamente, su personaje iba a tener una escena sexual. Y, tal como era de esperar, grabar ese encuentro íntimo no fue del todo relajado para ella. "Nadie quiere hacer que te sientas incómodo, lo que te hace sentir más incómodo, porque nadie quiere ver nada que no deban mirar, lo que a su vez te hace sentir como si estuvieras horrible", le dijo la actriz a Entertainment Weekly.

Dempsie, el actor que compone a Gendry, contó que la experiencia también fue algo rara para él. "Obviamente es un poco extraño para mí porque conozco a Maisie desde que tenía 11, 12 años", indicó el actor de 31 años.

Sin embargo, Williams comprendió que la escena era muy importante para su personaje, porque la hacía volver a tomar contacto con la humanidad luego de convertirse en una mujer capaz de asesinar a sangre fría.