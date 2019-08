La animadora de "Viva la tarde", Ivonne Orsini reveló hoy la razón por la que hace unas semanas no figura en el programa televisivo y en el espacio radial, "Happy Hour" de Fidelity.

Orsini permanece acuartelada para estudiar y prepararse para la reválida de derecho, por lo que tuvo que hacer una pausa en sus labores en los medios de comunicación.

La presentadora se graduó en junio pasado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y ahora le toca enfocarse en su preparación para poder revalidar y obtener la licencia de abogacía en la isla.

La compañera de labores de Tita Guerrero y Jaime Mayol en el espacio de Wapa TV publicó hoy en su cuenta de Instagram un vídeo de la habitación de estudio y la encomienda que se trazó para poder convertirse en licenciada.

“Agradeciendo a las personas que se han preocupado por mí, las que me envían sus buenas vibras y las que preguntan porqué no me ven en TV ni me escuchan en radio.... Muchos saben la respuesta, para los que no, aquí una muestra de la razón por la que tuve que darle pausa a mis trabajos. Como abogada, me faltan muchas metas por cumplir, pero ahora me ha tocado encerrarme un tiempo, aislada para dedicarme arduamente a esta encomienda fundamental para la profesión. Por cierto, parece un desorden pero yo lo entiendo je. Son cientos y cientos de páginas y tengo que buscar la manera de organizarlo a mi estilo jiji. Y todavía faltan los espejos, paredes, post it, mil marcadores”, publicó en Instagram.

Orsini aclaró que su meta de convertirse en licenciada no será el fin de su carrera en los medios, ya que estar frente a las cámaras es una de sus grandes pasiones.