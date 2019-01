El humorista Jimmy Fallon arribó hoy cerca de las 10:00 a.m. a la calle Fortaleza en Viejo San Juan, para grabar una edición especial de su programa "The Tonight Show".

“Hola, chicos. Estamos (la producción y yo) en la calle Fortaleza con las sombrillas de fondo. ¡Miren que hermoso! Ahora, pues, voy a ensayar con Bad Bunny”, dijo la estrella televisiva en vídeo por Instagram "story".

Fallon filmaría un "opening" con el trapero boricua Bad Bunny al son de su éxito "Mía", supo endi.com que duraría unos dos minutos aproximadamente.

Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny, lució un atuendo completamente amarillo para esta ocasión.

El dúo se unió a un grupo de cabezudos, vejigantes, zanqueros, músicos, bailarines y sobre 100 extras -gente que representaba al pueblo- para bailar y cantar al estilo puertorriqueño.

La comparsa pasó por la calle Del Cristo y La Fortaleza, culminando en los portones del Palacio de Santa Catalina.

Ayer, viernes, el animador entrevistó, previó a la primera función de "Hamilton" en Puerto Rico, al dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Esto tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce, donde se presenta este prestigioso musical por las próximas semanas.

En el CBA también conversó con José Andrés, chef español que encabezó una iniciativa para alimentar a los locales tras el devastador huracán María que afectó a la isla en septiembre de 2017.

Luego, visitó La Rogativa y La Fortaleza en el Viejo San Juan.

En el primer lugar, entrevistó a los cantantes Ozuna y José Feliciano, quienes entonaron una canción. En el segundo lugar, mientras tanto, entrevistó al gobernador Ricardo Rosselló y su familia.

El Ejecutivo publicó esta mañana una foto del encuentro. En la misma, aparece Fallon cargando al pequeño Pedro Javier, hijo menor del mandatario.

Jimmy & #PJ ??. Buds. Thanks for your gracious support of #PuertoRico ????@jimmyfallon @FallonTonight pic.twitter.com/zQM2L5OpSE