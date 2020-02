La actriz Shannen Doherty reveló que lucha nuevamente contra un cáncer que le regresó y evolucionó a etapa cuatro, lo que expresó “es una píldora amarga para tragar”.

“Definitivamente, tengo días en los que digo ‘¿por qué a mí?’, y luego digo 'bueno, ¿por qué no a mí? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí merece esto?' Ninguno de nosotros lo merece”, dijo Doherty a “Good MorningAmerica” el martes. “No creo que lo haya procesado. Es una píldora amarga para tragar de muchas maneras”, compartió.

La actriz de “Charmed” y “Beverly Hills, 90210” anunció por primera vez que tenía cáncer de mama en 2015 y documentó su batalla contra la enfermedad y su remisión en las redes sociales.

Dijo que una de las razones por las que se adelantó para decir que ha regresado es porque sus condiciones de salud podrían aparecer en los tribunales. La actriz demandó al gigante de seguros State Farm después de que su hogar de California fuera dañado en un incendio en 2018.

“Prefiero que la gente lo escuche de mí. No quiero que se tergiverse. No quiero que sea un documento judicial. Quiero que sea real y auténtico”, añadió Doherty. “Quiero que la gente lo sepa por mí, simplemente no quería que lo supieran todavía”, reiteró la actriz.