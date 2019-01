El especial dedicado a Puerto Rico que grabó el presentador Jimmy Fallon de su programa “The Tonight Show” se presentará esta noche, a las 12:35 a.m., a través de la cadena NBC.

Ayer, en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, el comediante adelantó vía telefónica que el programa no comenzará con su acostumbrado monólogo. En esta ocasión, arrancará con una pieza musical que grabó junto al elenco del musical “Hamilton”, de Lin-Manuel Miranda, que actualmente se presenta en el Centro de Bella Artes Luis A. Ferré de Santurce.

A continuación, compartimos lo que tuvo que decir Fallon de sus vivencias en Puerto Rico.

Sobre grabar con Lin-Manuel Miranda la apertura del programa de hoy

“Cuando decidimos ir a Puerto Rico, no sabíamos qué tipo de ‘show’ íbamos a hacer. Entonces decidimos abrir con un tema de “Hamilton” que lo grabamos junto a Lin-Manuel y el elenco. ¡Y me vistieron de Alexander Hamilton! Cantamos el tema ‘The Story of Tonight’. Es una canción hermosa y conecta mucho con la gente”.

Sobre su visita a Piñones junto al chef José Andrés

“De todo lo que probé, los bacalaítos fueron mis favoritos. Fue increíble. Probamos muchas cosas distintas. También comí arroz con jueyes. Me encantó la experiencia de degustar tantas cosas. Comimos tanto, estaba tan lleno y todo estaba tan delicioso. ¡No creo que tenga que comer el resto de mi vida!”

Sobre bailar bomba en la Plaza Colón

“¡Fui tan malo! (ríe). No sé si le quieras llamar baile a lo que hice. Soy un hombre irlandés criado en Brooklyn, así que no tengo las mejores movidas de baile. Creo que si bailé diez minutos, solo 10 segundos lo hice bien”.

Sobre grabar junto a Bad Bunny en la calle Fortaleza en el Viejo San Juan

“Es un tipo tremendo. Todo el mundo lo quiere en Puerto Rico. Hicimos casi un vídeo musical con su tema ‘Mia’. Yo estoy tocando los palitos por distintas partes de la calle y también participa la banda The Roots. Cuando lo vean pongan el volumen del televisor alto. Es una parte bien colorida, bien energética, es un party… fue brutal”.

✉ Email El presentador de The Tonight Show Jimmy Fallon ya está en Puerto Rico para grabar un programa especial con motivo al estreno de 'Hamilton'. (Gerald López Cepero)

Fallon grabó un segmento el viernes en la plazoleta del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. En la foto junto a Black Thought, integrante de la banda The Roots. (Gerald López Cepero)

Fallon llegó al CBA vestimenta relacionada a la bandera de Puerto Rico. A la izquierda, Questlove, baterista de The Roots. (Ramón “Tonito” Zayas)

El capítulo de The Tonight Show en Puerto Rico estrenará el martes, 15 de enero por NBC. (Gerald López Cepero)

Fallon tendrá de invitados a Lin-Manuel Miranda, Bad Bunny, Ozuna, José Feliciano, entre otros. (Gerald López Cepero)

Fallon durante la grabación del segmento. (Gerald López Cepero)

(Ramón “Tonito” Zayas)

Un grupo de danza de San Juan salió para saludar a Fallon. (Gerald López Cepero)

Sobre el junte de Ozuna con José Feliciano para interpretar “En mi Viejo San Juan”

Fue un momento bien emocionante. Había mucha gente y también cargaban velas. También estuvo el gobernador (Ricardo Roselló) y su familia. Hicieron un dueto hermoso. Una bella interpretación de José Feliciano. Fue la mejor manera de terminar el ‘show’”.

Sobre lanzarse desde un “Zipline” en Toro Verde

¡Terrible! Tenía tanto miedo. No me gustan las alturas. El (zipline) es tan largo que llegó un punto en que dije ‘déjame disfrutarlo’ porque literalmente sientes que está volando. Una vez lo terminé, que te sientes el hombre más fuerte, el más ‘cool’, como un millón de dólares y que están en la cima del mundo, te dicen que te tienes que lanzar de otro más para llegar al carro. Y los les dije: ‘!Qué!. Me tengo que cambiar los pantalones y ¿ahora tengo que hacerlo otra vez?. (Ríe) Entonces la segunda no fue tan divertida porque me quedé estoqueado y me tuvieron que ayudar. ¡Lo juro! No estoy bromeando. (ríe a carcajadas). Estas cosas solo me pasan a mí. Pero lo hice. Fue toda una aventura. Lo tenía que hacer, ¡soy el presentador programa!