El cuarto episodio de la octava temporada de “Game of Thrones”, titulado “The Last of the Starks”, ha tenido reacciones mixtas de parte de la audiencia, pero fue lo que parece ser un error de producción lo que más llamó la atención y no pasó desapercibido por parte de los fans.

Resulta que durante una de las escenas cruciales de este capítulo se presentó una situación completamente ajena a la trama y es que muchos adeptos se percataron que un vaso de Starbucks estaba perdido dentro del set y desentonaba con la historia.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) 6 de mayo de 2019

Al parecer, Emilia Clarke por su cercanía con el vaso o Kit Harington, olvidaron uno de los reconocidos contenedores de café en el estudio y el objeto quedó al descubierto en pleno episodio.

De inmediato, los usuarios recurrieron a las redes sociales para exhibir este fallo y comenzaron a subir las imágenes, además de convertirse en uno de los temas más comentados de este capítulo.

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.

Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk — Pol Turrents (@polispol) 6 de mayo de 2019

“Parece que en el episodio de ayer de 'Game of Thrones' hacía tanto frío que Daenerys se pasó por Starbucks a comprar un café”. “Pues parece que Starbucks ha llegado a los Siete Reinos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Pues parece que Starbucks ha llegado a los Siete Reinos. pic.twitter.com/fkpxiFnosn — MeroStation ? (@MeroStation) 6 de mayo de 2019

Los productores de GOT previamente sorprendieron a su audiencia en la temporada 3, cuando el episodio "Walk of Punishment" concluyó con una canción de rock completamente fuera de contexto. Esta nueva invasión de la modernidad en el mundo de fantasía del programa generó divertidos comentarios y diversas burlas.