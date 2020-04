Disney+anunció hoy, junto a “The Simpsons”, un nuevo cortometraje animado "Maggie Simpson in ‘Playdate with Destiny’" que se transmitirá en la plataforma a partir de mañana, viernes, 10 de abril. Para anunciar el estreno, el creador de “The Simpsons”, Matt Groening, compartió una nota especial escrita a mano en las redes sociales que revela la noticia con los fanáticos de todo el mundo.

La película comienza en un día que parecía uno normal en el parque para Maggie Simpson. Pero cuando Maggie se enfrenta al “peligro” del recreo, un bebé heroico la salva y le roba el corazón. Después de una primera cita de juego, Maggie no puede esperar para ver a su nuevo galán el día siguiente, pero las cosas no salen exactamente como estaban planeadas. El destino o su papá Homero se interpondrán en su camino.

Originalmente "Maggie Simpson in ‘Playdate with Destiny’" estrenó en las salas de cine antes de la película de Disney y Pixar "Onward". Además, se basa en el éxito de la película nominada a los Premios de la Academia en el 2012 "The Oscars", “Maggie Simpson in ‘The Longest Daycare'", la cual se transmitirá por Disney+ desde finales de este mes. Ambas películas se unen a la colección "The Simpsons" que se encuentra en la plataforma incluyendo "The Simpsons Movie" y las 30 temporadas de la serie de televisión ganadora del premio Emmy.

Disney+ es el hogar dedicado a la transmisión de películas y programas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Como parte del segmento "Disney’s Direct-to-Consumer and International" (DTCI), Disney+ está disponible en la mayoría de los dispositivos conectados a internet y ofrece programación sin comerciales con una variedad de largometrajes originales, documentales, acción en vivo, series animadas y contenido de formato corto. Junto con el acceso sin precedentes a la increíble biblioteca de entretenimiento de cine y televisión de Disney, el servicio también es el hogar exclusivo de transmisión para los últimos lanzamientos de "The Walt Disney Studios".

Disney+ está disponible como parte de una oferta de paquete que brinda a los suscriptores acceso a Disney+, Hulu (con publicidad) y ESPN+. Visita DisneyPlus.com para suscribirse u obtener más información.

"The Simpsons", es el programa de mayor audiencia durante horario estelar en la historia de la televisión. Explotó en un fenómeno cultural en 1990 y se ha mantenido como una de las franquicias de entretenimiento más innovadoras y reconocible en todo el mundo. Actualmente, transmitiendo su 31atemporada que rompió récord y en la producción de la temporada 32, "The Simpsons" ha ganado 34 premios Emmy, 34 "Annie Awards", 9 'Environmental Media Awards", 7 "People's Choice Awards" y 13 "Writers Guild of America Awards" incluyendo el premio "Outstanding Writing in an Animated Program Award" en el 2019 y 2020. "The Simpsons" fue la primera serie animada en ganar un "Peabody Award", y fue nominada a un Premio de la Academia en 2012 por el cortometraje "The Longest Daycare".