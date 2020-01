Miami - "Mira Quién Baila", uno de los concursos de talento más longevos en la televisión en español, comienza hoy, domingo, cumpliendo su primera década en el aire y con su temporada más internacional, con un elenco de ocho países y artistas reconocidos en todo el continente y España.

En entrevista con EFE los presentadores -la venezolana Chiquinquirá Delgado y el mexicano Jorge Poza- y el mentor y coreógrafo español Toni Costa reflexionaron sobre qué ha hecho que el programa siga capturando al público, desde la temporada anterior con ocho concursantes y el nombre Mira Quién Baila All Stars, que estrena en Estados Unidos el domingo 12 de enero en Univision.

"Yo creo que ver a ese artista que tanto admiras en otra faceta, donde de otra faceta jamás lo verías", dijo Delgado, quien comenzó su carrera en Estados Unidos con este show en 2010. "Es un show limpio, familiar, que te brinda entretenimiento del bueno, en un día que estás cansado de tanta mala noticia de la semana", añadió.

"La esencia del programa que es entretener al público de una manera muy blanca, que es entretener a los seres humanos con algo que nos encanta, que es bailar o ver bailar", dijo por su parte Poza, que es una de las personalidades de radio más famosas de México.

"El baile es algo que a los seres humanos nos produce una felicidad increíble y bailamos solo cuando estamos felices", explicó.

Para Costa, quien comenzó como bailarín, conoció a su pareja -la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López en la pista de baile- y ahora es mentor de los concursantes, no hay secreto. "El baile es vida. Es algo que solo hacemos las personas y nos une", señaló.

Delgado, Poza y Costa indicaron, además, que otros elementos detrás del éxito son la variedad de concursantes y los países de donde vienen, pues la comunidad latina en Estados Unidos tiene a todos sus representantes, y que la votación del público, como en otros programas de este tipo, es esencial.

Por eso, celebran que los concursantes de 2020 representen a tantas comunidades diferentes.

Entre los más esperados están el actor español Adrián Lastra, cuya fama entre los latinos de Estados Unidos viene de la mano de Pedro Infante, su entrañable personaje en "Velvet". También la actriz mexicana Sofía Castro, hija de la ex primera dama de México y de la actuación Angélica Rivera y uno de los productores de telenovelas más premiados de su país, Luis Alberto "El Güero" Castro.

También de México son los cantantes de música regional mexicana El Bebeto y Adriel Favela. La cantante Fanny Lu representa a Colombia y la actriz Kimberly Dos Ramos a Venezuela. Otros concursantes son la Miss Puerto Rico 2019 Kiara Liz Ortega y Brea Frank, un locutor de radio dominicano, asentado en Nueva York.

Detrás de las cámaras y, por primera vez entrevistando a los concursantes en cuanto salgan de la pista, estará la cantante Amara La Negra, quien compitió en la temporada anterior.

Los jueces todos repiten, aunque no habían estado todos juntos. Se trata de la ex-Miss Universo, actriz y modelo Dayanara Torres -quien también ganó la competencia en la quinta temporada-, el excoreógrafo de Jennifer López Casper Smart y la latina más destacada en Broadway, Bianca Marroquín.

En entrevista con Efe, Torres indicó que el grupo de este año tiene una "energía muy especial" y dejó claro qué busca en el ganador.

"Me dicen los productores que desde que se conocieron se unieron, se hicieron familia. En mi grupo pasó, pero no tan rápido. Ellos se ayudan se apoyan", reveló la estrella. "Lo que quiero buscar este año esa persona que crece con cada gala. Esa persona que ves al principio y dices a lo mejor no va a llegar tan lejos y pasa en cada gala", dijo.

Costa tiene clarísimo quién podrá ser el triunfador. Para él es alguien "que debe ensayar mucho, que debe hacer mucho caso de los bailarines, coreógrafos, el mentor, que voy a ser yo".

También "tiene que tener una buena actitud, porque si está disfrutando, eso se nota. Además tiene que tener una buena cantidad de seguidores que le apoyen", completó.

Cada año, los concursantes donan el dinero que van recaudando durante los episodios y el premios del que gana a una organización sin fines de lucro.

En 2020, las beneficiadas son Make-A-Wish Foundation, que otorga deseos que cambian la vida a niños con enfermedades graves; United We Dream, organización dedicada al empoderamiento de jóvenes indocumentados e inmigrantes; y Homeboy Industries, que ayuda a expandilleros presos.

Asimismo, el Teletón USA, que a su vez respalda el Children’s Rehabilitation Institute of Teletón USA, institución que ayuda a niños con discapacidades neurológicas, musculares y esqueléticas; y St. Jude Children’s Hospital, que brinda tratamiento a niños, independientemente de raza, religión o la capacidad de pago de su familia.