Netflix anunció por fin la fecha de estreno de la tercera temporada de "La Casa de Papel" y publicó el primer tráiler del avance de la serie española, que muestra a los protagonistas disfrutando de unas vacaciones, que muy pronto acabarán.

"Sus vacaciones se acaban el 19.07.2019, sólo en Netflix", publicó la plataforma de streaming en las redes sociales.

Junto al post, Netflix publicó el tráiler de la esperada serie española.

En las imágenes se ve a los protagonistas del robo a la Casa de la Moneda de Madrid, disfrutando de las playas y el ambiente festivo en un lugar paradisíaco.

Pero también se muestran escenas de persecuciones, sin que se destaquen mayores detalles de lo que le espera a la banda de asaltantes en la tercera entrega de la serie, que fue adquirida por Netflix.

El vídeo lleva más de 657,000 reproducciones a solo unas horas de haber sido publicado en Twitter.

Their vacation is coming to an end on July 19, 2019, only on Netflix. pic.twitter.com/vBTf4fCQpw — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 1 de abril de 2019

De acuerdo al diario El País, las grabaciones de la serie se realizaron en Florencia, Tailandia, Panamá y Madrid.

Además, el periódico español asegura que en la nueva temporada regresa uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Se trata de Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso.

El elenco original, integrado por Úrsula Corberó, Miguel Herrán, Álvaro Morte, Jaime Lorente y Alba Flores llegan con nuevas aventuras.

Además, se unen a la historia los actores Fernando Cayo, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri y Hovik Keuchkerian, informó el diario español.

"La Casa de Papel" es una idea original del productor Alex Pina y producida por Atresmedia en asociación con Vancouver Media. La serie se estrenó en el canal español de televisión Antena 3, en mayo el 2017.

Fue tan grande el éxito de la serie que se hizo una segunda temporada.