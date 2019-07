Sin duda, julio ha sido un mes muy positivo para la empresa de entretenimiento estadounidense Netflix.

Y no solo porque en ese mes fueron lanzados 44 nuevas películas y programas originales, cosa que no es nada para la plataforma, más bien su rotundo éxito se debió al estreno de la tercera temporada de la popular serie “Stranger Things”, el pasado 4 de julio.

Fue una temporada increíble que rápidamente se convirtió en una de las emisiones más vistas de Netflix, y probablemente se convertirá en una de las mejores temporadas de cualquier programa en 2019.

Sin embargo, está por culminar el séptimo mes del año, y será en agosto cuando podremos disfrutar ahora de los 55 nuevos títulos que se dividen entre series y películas y nuevas temporadas originales, que lanzará la plataforma streaming.

Una nueva temporada de “Derry Girls” y nuevos episodios de “Patriot Act” con Hasan Minhaj comienzan con el pie derecho, pero hay tres nuevos lanzamientos que la mayoría de la gente esperará en agosto.

Primero, tenemos una nueva temporada de la exitosa serie “Glow”, que se centra en un grupo de luchadoras. Es un programa aclamado por la crítica del mismo equipo detrás de “Orange is the New Black”, y la temporada 3 se lanzará el 9 de agosto.

También se estrenará la segunda temporada del drama criminal “Mindhunter”, que será lanzada en su totalidad el 16 de agosto. Por último, pero no menos importante, la esperada serie original de Netflix “The Dark Crystal: Age of Resistance”, que se será lanzada el 30 de agosto.

Esta es la lista de los 55 títulos y las fechas en las que estarán disponibles:

Agosto 2 - 2019

-“Ask the StoryBots: Season 3”

-“Basketball or Nothing”

-“Dear White People: Volume 3”

-“Derry Girls: Season”

-“Otherhood”

-“She-Ra and the Princesses of Power: Season 3”

Agosto 4 - 2019

-“Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 4”

Agosto 5 - 2019

-“Enter the Anime”

-“No Good Nick: Part 2”

Agosto 8 - 2019

-“Dollar”

-“The Naked Director”

-“Wu Assassins”

Agosto 9 - 2019

-“Cable Girls: Season 4”

-“The Family”

-“GLOW: Season 3”

-“The InBESTigators”

-“Rocko’s Modern Life: Static Cling”

-“Sintonia”

-“Spirit Riding Free: Pony Tales”

Agosto 13 - 2019

-“Tiffany Haddish Presents: They Ready”

Agosto 15 - 2019

-“Cannon Busters “

Agosto 16 - 2019

-“45 rpm”

-“Apache: La vida de Carlos Tevez”

-“Better Than Us”

-“Diagnosis”

-“Frontera verde”

-“Invader Zim: Enter the Florpus”

-“The Little Switzerland”

-“MINDHUNTER: Season 2”

-“QB1: Beyond the Lights: Season 3”

-“Sextuplets”

-“Super Monsters Back to School”

-“Victim Number 8”

Agosto 20 - 2019

-“Simon Amstell: Set Free”

Agosto 21 - 2019

-“American Factory”

-“Hyperdrive”

Agosto 22 - 2019

-“Love Alarm”

Agosto 23 - 2019

-“El Pepe: Una vida suprema”

-“HERO MASK: Part II”

-“Rust Valley Restorers”

Agosto 27 - 2019

-“Million Pound Menu: Season 2”

-“Trolls: The Beat Goes On!: Season 7”

Agosto 29 - 2019

-“Falling Inn Love”

-“Kardec”

-“Workin’ Moms: Season 3”

Agosto 30 - 2019

-“The A List”

-“CAROLE & TUESDAY”

-“The Dark Crystal: Age of Resistance”

-“Droppin’ Cash: Season 2”

-“La Grande Classe”

-“Mighty Little Bheem: Season 2”

-“Styling Hollywood”

-“True and the Rainbow Kingdom: Wild Wild Yetis”

-“Un bandido honrado”

La fecha de lanzamiento está por ser anunciada