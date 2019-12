Netflix no solo tiene series y películas nominadas al Oscar, sino largometrajes originales orientados a adolescentes. Películas que han convertido a jóvenes actores en estrellas mundiales, como es el caso de Lana Condor y Noah Centineo; quienes vuelven en la secuela de “To All The Boys: P.S. I Still Love You”.

“Es un nuevo año para Lara Jean (Lana Condor) y Peter (Noah Centineo), quienes ya no pretenden ser pareja. Ellos son pareja. Y, como Lara Jean atraviesa una serie de primeras veces con Peter — su primer beso real, su primera cita real, su primer Día de San Valentín — ella se descubre aprendiendo, apoyándose más en Kitty y Margot (Anna Cathcart y Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur) y un inesperado y nuevo confidente, Stormy (Holland Taylor), para ayudarla a manejar las complejas emociones que vienen con este nuevo capítulo de balancear una relación y descubrir a su auténtico yo”, dice la sinopsis de la película.

La sinopsis prosigue: “Pero cuando John Ambrose (Jordan Fisher), otro destinatario de una de las viejas cartas de amor de Lara Jean, ingresa nuevamente a su vida, ella debe confiar en sí misma más que nunca mientras ella es confrontada por su primer y auténtico dilema: ¿Puede amar a dos chicos al mismo tiempo?”