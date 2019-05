Después de once años madrugando, el periodista Normando Valentín dejará de hacerlo a partir del próximo lunes cuando se integre en las tardes como la figura central de Noticentro Edición Estelar en el horario de las 4:00 p.m.

“Madrugar no lo voy a extrañar. Nosotros nos llevamos como familia y compañeros y aunque hay un poco de nostalgia por lo que uno deja, también hay mucha adrenalina y hormiguitas en el estómago por lo que llega. No ponderaba el cambio, llegó así de momento”, soltó de inmediato el reportero en entrevista con El Nuevo Día sobre los cambios anunciados ayer por la gerencia de Wapa TV.

El cambio del reportero ancla responde a la renovación del noticiario de las tardes que apuesta a Valentín como la figura principal frente a las cámaras del formato de noticias que se transmitirá en horario de una hora y media.

El anuncio lo hizo ayer el nuevo director de noticias, Rafael Lenín López y el presidente de Wapa TV, Javier Maynulet durante una rueda de prensa en el canal.

El hombre ancla reconoció esta mañana que hay momentos en que es necesario cerrar ciclos y salir de la zona confort para comenzar retos y lanzarse a emprender otros caminos profesionales, lo que muchos televidentes resienten según lo han expresado en las redes sociales. Su trabajo en Noticentro al amanecer lo conoce a la perfección y así lo ha demostrado por más de una década liderando el espacio mañanero con los compañeros que el nombra “somos una familia”.

“Me siento contento y feliz por el reto. El mayor reto es que muchos consideran que el horario de las 4:00 p.m. no es un horario normal de noticias. Es un horario que estaba Wapa a las cuatro y creo que hay un público habido ahí. Aspiramos llegar a los jóvenes que no necesariamente están mirando a lo que es la noticia tradicional”, dijo el periodista que continuará con la combinación de su personalidad incisiva y divertida cuando tenga que serlo.

“Muchas personas piensan que esto estaba planchado. Esto me lo dijeron hace poco. Dejé radio pensando que podía hacer otras cosas. Entonces parece que mis amigos de acá (se refiere al Departamento de Noticias) estaban cocinando esto y me sentaron y dije que sí”, reveló el periodista que en su analogía de explicar el nuevo formato de noticias hizo una comparación con un juego de baloncesto donde su rol sería el armador del equipo de noticias.

De igual forma admitió que cuando la gerencia de Wapa TV le comunicó su salida de Noticentro al amanecer comprendió a su vez que era el momento oportuno para culminar la etapa en la que junto a la fenecida periodista Keylla Hernández creó una sólida familia de televidentes que despertaban todas las semanas con la energía y carisma de ambos.

Con la salida de Valentín de Noticentro al amanecer quedaría en la edición mañanera Jorge Gelpí Pagán y Monika Candelaria de manera inicial, junto a la reportera Aixa Vázquez. El director de noticias reveló que el departamento pondera la inclusión de otra figura al espacio mañanero.

“(La ausencia de Keylla) también pesa. Como todo en la vida hay ciclos que se cierran y cuando se da esta dinámica, da la oportunidad también de vamos hacer el cambio. Nosotros (Keylla y Normando) tuvimos una buena época y extraordinaria química. Ahora me permito aceptar un nuevo reto a la vez que es la oportunidad de que las personas disfruten de Jorge Gelpí que lo adoran. Mónica ha venido de menos a más y según hicieron Pedro y Luz que pusieron la zapata de lo que es Noticientro al amanecer y nosotros quizás lo llevamos al próximo nivel. Ahora le toca a Jorge y a Mónica”, aseguró Valentín.

El noticiario de la edición estelar tendrá un formato más ágil y dinámico, ya que contará con la intervención de varios reporteros en el nuevo set. El grupo de reporteros se integra con mayor presencia en el renovado de set de noticias.

Ante los cambios la periodista Celimar Adames Casalduc se despidió ayer de su función de mujer ancla de Noticentro en la edición de las 5:00 p.m. La telerreportera lo informó en la tarde de ayer durante la transmisión del noticiario y se tomó unas vacaciones.

Los anuncios, sin embargo, han dejado un mal sabor entre muchos seguidores de redes sociales que cuestionan, la salida de Valentín del programa mañanero y de Casalduc del noticiero que presentó durante casi dos décadas.

Valentín está consciente de las diversas reacciones de los televidentes y aseguró que aunque pudiesen levantar cuestionamientos en el departamento de noticias “no hay líos, no hay chismes” entre los compañeros.

“Sobre Celimar, ella va a continuar en el proyecto. Hay una transformación de roles. Ella se despidió ayer porque su nena tiene una graduación y ella va a estar atendiendo esos asuntos. Nosotros pedimos nuestras vacaciones en enero y esas vacaciones estaban. No tiene nada que ver. Contamos con Celi. La dinámica que hay en el departamento es que nos llevamos bien. Por la mañana somos hermanos y con el resto hay buena camaradería. No busquen, porqueno hay líos, no hay chisme, no hay trompas largas”, reaccionó Valentín.

En el caso de los también reporteros anclas Guillermo José Torres y Pedro Rosa Nales se quedan como parte del equipo de reporteros en el horario de las tardes. Rosa Nales continúa como hombre ancla del noticiario de las noches. El resto de los periodistas se mantienen en sus roles, incluyendo a Nicole Chacón que se integra al noticiario edición estelar en una sección de entretenimiento. Así las cosas, este próximo viernes concluye el espacio televisivo “Wapa a las cuatro”.