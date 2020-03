La historia de Madam C.J. Walker puede ser una de las más exitosas de Estados Unidos de "hacerte por ti mismo", pero muchos nunca han oído hablar de ella. Sin embargo, eso está cambiando, gracias al reciente lanzamiento de una serie limitada de Netflix protagonizada por Octavia Spencer.

"Self Made", también protagonizada por Blair Underwood, Tiffany Haddish, Bill Bellamy y Carmen Ejogo, cuenta la historia de la primera mujer millonaria de Estados Unidos, que también era negra, a principios del siglo XX.

Su camino hacia la riqueza sería notable en cualquier época, pero es particularmente impresionante dada la discriminación y los obstáculos que las mujeres y los negros tuvieron que soportar en ese momento.

“Sabía de ella desde que era pequeña porque mi madre nos enseñó. Éramos de comienzos humildes y la señora también”, dijo Spencer. “Ella dictó su camino en la vida, y qué historia inspiradora y aspiracional para utilizar como ejemplo para los jóvenes que vienen de la nada. ... Ella fue capaz de hacer todo aún sin tener el derecho a votar o de poseer nada debido a su género y color”.

Walker, cuyo verdadero nombre era Sarah Breedlove, creó y comercializó productos para el cabello para mujeres afroamericanas a principios del siglo XX. El drama de cuatro partes se basa en el libro "On Her Own Ground" de la autora y periodista A’Lelia Bundles, la tataranieta de Walker. Kasi Lemmons, directora de la película "Harriet" y DeMane Davis, dirigen dos episodios.

Aunque Bundles reveló que este ha sido un proyecto de "50 años de preparación", con muchos comienzos y paradas, por poco fracasa.

Spencer también contó que casi se alejó del proyecto antes de que interviniera la superestrella del baloncesto LeBron James y su socio comercial, Maverick Carter (ambos son productores ejecutivos del proyecto, junto con Spencer).

"Sentía que había cosas que necesitaba dentro de mi contrato", reveló la ganadora del Oscar. “A veces llegas a un momento donde no hay otra salida. Y siempre estoy dispuesta a alejarme con gracia, especialmente ahora, entendiendo mi valor como actriz, como productora y entendiendo lo que se requerirá de mí cuando estoy en el set”, narró la actriz. “Así que me retiré gentilmente y LeBron (James) y Maverick (Carter) abogaron por mi. Y es terrible que tuvieran que hacerlo, pero lo hicieron. Y eso es lo que todos necesitamos a veces en el proceso de negociación. Pero también tienes que prepárate para decir: 'Gracias por pensar en mí' ".

Walker, quien murió en 1919 a los 51 años, no solo era una mujer de neg’ocios extremadamente exitosa, sino también una filántropa. Dio generosamente a lo que ahora se conoce como “Historically Black Colleges and Universities (HBCUs), y luchó por las leyes contra el linchamiento.

Bundles espera que su tatarabuela sirva de inspiración para quienes ya la conocen y los que ahora conocerán de su historia, y que todos profundicen aún más en su vida.