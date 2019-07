Como parte de la reconocida serie de perfiles “American Masters”, la cadena PBS anunció el lunes que estrenará un documental sobre las décadas de vida profesional y personal de Rita Moreno, que será llamado “The Girl Who Decided to Go for It”.

El filme contará con entrevistas, imágenes de archivo, recreaciones de la infancia de Moreno y la exploración de las luchas menos conocidas que la actriz enfrentó en su camino al estrellato, incluyendo el sexismo y abuso sexual de Hollywood, su relación tóxica con Marlon Brando, y un intento de suicido un año antes de que ganara su Oscar en 1962.

El documental, dirigido por la puertorriqueña Mariem Pérez Riera, demostrará el talento y la resiliencia de la puertorriqueña al romper barreras y allanar el camino para las nuevas generaciones de artistas, y al negarse a ser atrincherada y luchar por la representación latina en una variedad de géneros, aseguró la cadena en un comunicado.

“Cómo desearía que mi madre puertorriqueña estuviera viva para ver esto: la historia de su hija siendo celebrada por la talla de American Masters”, dijo Moreno en entrevista con la cadena televisiva. “Es algo que ni ella ni yo hubiésemos podido imaginar. Estoy asombrada y honrada”, añadió.

Norman Lear y el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda se unieron para producir el proyecto que se espera sea lanzado al aire en el 2020.

"Rita es La Reina. Punto", dijo Miranda, quien será el productor ejecutivo, a PBS. "Su vida, talento y carrera es una clase magistral en el sueño americano. Ya es hora de que ocupe su lugar legítimo entre sus compañeros en American Masters", destacó.

Se trata de un trabajo documental para cine y televisión sobre la vida y carrera de Rita Moreno, única artista latina en alcanzar el título PEGOT, al ganar los premios Emmy, Grammy, Oscar, Tony y, recientemente, un Peabody. El proyecto, que comenzó a filmarse en agosto del año pasado, presentará porprimera vez la historia de la actriz narrada por ella misma, con comentarios de familiares, directores, actores y amigos.

Entre los entrevistados cinematográficos se encuentran Norman Lear, Gloria y Emilio Estefan, Morgan Freeman, Mitzi Gaynor, Whoopi Goldberg, Eva Longoria, Justina Machado, Terrence McNally y Chita Rivera.

Una de las particularidades de este trabajo es que la mayoría del equipo de producción lo conforman puertorriqueños y puertorriqueñas, entre ellos la productora Ilia Vélez, el director de fotografía PJ López y el sonidista Anthony Ortiz. Participó, además, la asistente de cámara Juli Silver.

"Como cineasta, mujer y puertorriqueña, estoy orgullosa de tener la oportunidad de contar la historia de Rita", dijo la directora Pérez Riera a la cadena. "Sus muchas victorias frente a los prejuicios son una inspiración para mí. Esperemos que esta película de fuerza a las mujeres de todo el mundo que hoy se enfrentan a una lucha similar hacia la igualdad", añadió.

El equipo filmó en Los Ángeles, Nueva York, Washington, Misisipi y en la ciudad de Berkeley (California), donde reside Moreno. También se grabó en Puerto Rico, donde nació y vivió la actriz, quien emigró a Nueva York con su familia cuando tenía cinco años.