Los fanáticos de la serie “Friends” en la isla tendrán la oportunidad de unirse a la celebración de su 25 aniversario con uno de los eventos exclusivos que se están realizando a nivel mundial. Se trata de la proyección de una selección de episodios que los fanáticos podrán disfrutar, esta vez, desde la pantalla grande.

Aunque no se trata de una película (cuánto dieran sus seguidores por un reencuentro), los seguidores podrán ver, en tres días distintos, cuatro de los capítulos más distintivos que incluirán escenas nunca antes vistas, entrevistas, “bloopers”, entre otros contenidos.

El evento “Friends 25th: The One With the Anniversary” se presentará el 14, 19 y 22 de octubre en las Salas de Caribbean Cinema de Plaza las Américas, Plaza del Sol, Plaza del Caribe, Arecibo, Fajardo, San Patricio, Plaza Guaynabo, Las Piedras, Montehiedra, Western Plaza y Ponce Towne. Aún no se ha anunciado la venta de boletos.

“Friends”, creada por David Crane y Marta Kauffman, estrenó en el 1994 por la cadena NBC, se convirtió en una de las series más populares hasta el 2004, luego de 10 temporadas. El programa giraba en torno a la vida de seis amigos: Ross, Rachel, Joey, Monica, Phoebe y Chandler, todos en sus veinte y pico de años, y cómo buscaban sobrevivir mientras trataban de construir una vida en Nueva York.