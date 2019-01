Tras la transmisión del especial "Cuéntame tu historia", último proyecto de la fenecida reportera ancla de "Noticentro al Amanecer" Keylla Hernández, se logró recaudar $81,000, reveló esta mañana su compañero de Wapa TV Normando Valentín.

El dinero será destinado en partes iguales a la Fundación CAP y a la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer. Cada organización recibirá $40,500.

Del total, $76,000 fueron de la venta de anuncios publicitarios transmitidos durante esa hora en la pantalla y las redes sociales por parte de las compañías Avon, Bella Group, MCS, Metro Pavía Health System, Sistema de Salud Menonita, Supermercados Econo, Triple S Vida y Abbott Nutrition.

Adicional a esta cantidad, un ciudadano ponceño, quien mantuvo privada su identidad, donó $5,000 de su pensión, que también serán repartidos en partes iguales a las entidades.

"A raíz de este esfuerzo, un ciudadano, con un corazón muy grande y que representa lo mejor del puertorriqueño se comunicó con nosotros y dijo: 'Yo, de mis ahorros, quiero donar $5,000'. Nos puso una condición que el jueves vamos a cumplir. El gran total sería $40,500 para cada instituciones", contó.

Para recibir el donativo, estuvo presente la madre de Keylla, Miriam Ramos, quien agradeció a nombre de su familia el enorme gesto del país hacia su hija.

“A mí me ha impactado grandemente porque yo sabía que Keylla era bien querida, que hacía muchas obra de índole comunitario. Tantas cosas, incluso el médico le decía: 'Tienes que aprender a decir no'. El tren de vida que ella llevaba era tan intenso que llegaba el momento que era mucho, como mucha la carga. Pero ella sí podía. Cómo, no me lo preguntes, pero lo hacía”, comentó luego del anuncio.

“Es mucho para mí como madre ver que ella se dio, y al darse, no sabía que estaba moviendo el mundo entero. Hoy, no la tengo físicamente, pero sí la tengo en mi corazón y en todas las obras que está aportando allá en el cielo porque sé que está bien, feliz con lo que está haciendo. Lo que hizo en la tierra y lo que está haciendo arriba”, agregó Ramos.

✉ Email Decenas de personas hicieron hoy, miércoles desde las 7:30 a.m., una fila en el Palacio de Recreación y Deportes, Mayagüez. (Juan Luis Martínez)

Esperaban para despedirse de la reportera Keylla Hernández, quien falleció el pasado lunes. (Juan Luis Martínez)

Entre llanto y risas, los presentes -tanto seguidores como familiares- recordaban a la mujer ancla de "NotiCentro al Amanecer". (Juan Luis Martínez)

El féretero con los restos de Hernández llegó, cerca de las 8:30 a.m., a la instalación mayagüezana. (Juan Luis Martínez)

Los hijos y esposo de la reportera, de 45 años, lanzaron palomas blancas previo al evento en su honor. (Juan Luis Martínez)

Una emotiva misa tuvo parte del protócolo. (Juan Luis Martínez)

El sacerdote Luis Mojica ofreció el servicio católico, donde realzó la "entereza" de esta familia. (Juan Luis Martínez)

Keylla Hernánez padecía cáncer en el pulmón con metástasis en hígado y huesos. (GFR Media)

La comunicadora informó su triste diagnóstico en 2015. (GFR Media)

Keylla falleció el pasado 31 de diciembre tras su lucha contra el cáncer de pulmón.

"Cuéntame tu historia" fue un especial que grabó a finales de mayo y junio de 2018. Finalmente, se transmitió el 21 de enero a las 10:00 p.m.

El especial mostró lashistorias de dos puertorriqueñas residentes en Florida. La primera se enfoca en Liz López, una madre que a diario enfrenta el reto de amor, entregada a la supervivencia y rehabilitación de su hija.

Mientras que la segunda es sobre Héctor Vázquez, quien luego de estar en el magisterio durante 15 años, este ponceño se convirtió en sacerdote, conocido como “el padre Checo” que da misas en inglés y español, visita a niños enfermos y se pone una nariz de payaso para ver a sus pacientes.