La nueva serie de Mario Casas está a punto de ver la luz para deleite de las fanáticas del actor español.

Casas regresa a la televisión con Instinto, una serie de Movistar + que se presentó este domingo en el Festival de Málaga y que tiene como fecha de estreno el próximo 10 de mayo.

El actor gallego explicó que "el calibre" de su personaje le puso un reto "emocional, físico y sexual".

"Ha sido un placer y una oportunidad interpretar este personaje, estoy muy orgulloso, era difícil y complicado para mi, y creo que ha quedado genial. Espero que la gente disfrute", dijo Casas, ocasionando una carcajada en la rueda de prensa donde presentaban la serie, porque Instinto tiene escenas de cine erótico y no esconde ninguna parte del cuerpo del actor desde el primer capítulo.

"Espero que la gente lo disfrute y lo pase bien", precisó el actor, que destacó que "el vuelo" de su personaje del que no se sabrá lo fundamental hasta casi el final. "Trabajamos sabiendo lo que le pasaba, pero me parece interesante que el público no lo sepa hasta casi el final", señaló.

A principios de marzo, el actor español publicó en sus redes las primeras imágenes de su personaje.

Casas le da vida en la serie a Marco Mur, un joven empresario de éxito, millonario y asocial que sufre constantes ataques de ansiedad que no calma con nada, ni siquiera con sus numerosas visitas al club privado de lujo donde practica sus fantasías sexuales "bondage" (práctica sexual basada en la inmovilización del cuerpo de una persona).

Mario Casas será más erótico que el personaje de ... - El Nuevo Día intertest.elnuevodia.com/.../mariocasasseramaseroticoqueelpersonajedechristiangrey-2... 28 feb. 2019 - El actor protagonizará Instinto, una serie similar a “Fifty Shades of Grey” ... El actor Mario Casas, uno de los famosos artistas españoles que a ... Mario Casas revela las primeras imágenes de su ... - El Nuevo Día https://lite.elnuevodia.com/.../mariocasasrevelalasprimerasimagenesdesupersonajeenlas... Mario Casas revela las primeras imágenes de su personaje en la serie "Instinto". miércoles, 6 de marzo de 2019 - 1:42 PM Por ELNUEVODIA.COM. El actor ...

A su alrededor se mueven contratos multimillonarios, mujeres inteligentes e impresionantes, proyectos de alta tecnología con energías renovables y mucha exclusividad "y elegancia", añadió el director de la serie, Carlos Sedes (Fariña), a la vez que escabrosas historias, entre ellas, la de su madre, espectacular Lola Dueñas en su primer papel televisivo.

Sobresale también el papel que interpreta al hermano con autismo de Mur. "Ha sido increíble hacer a José, con lo especial que es, transmite mucha libertad, él es libertad", apunta el adolescente, que ensayó con psicólogos y se empapó del personaje en un centro de jóvenes con el mismo trastorno, según contó.