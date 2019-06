Drama, intriga, crimen, humor negro, moda, música latina, sexo, mujeres bellas y hombres guapos es lo que el televidente encontrará en la serie “Grand Hotel” que estrena el lunes 17 de junio a las 10:00 p.m. por ABC.

La serie, producida por Eva Longoria y protagonizada por Roselyn Sánchez y Demian Bichir es una adaptación muy libre de la serie española “Gran Hotel” que conquistó a millones primero en 2011 a través de Antena 3 y luego por Netflix y que ha inspirado varias producciones relacionadas.

La noche del sábado un grupo de medios e invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar del primer episodio de “Grand Hotel” en el San Juan Hotel en Isla Verde en un evento presentado por ABC5 emisora local de la cadena estadounidense, por donde se podrá ver la serie.

Andrés Ramírez de Arellano, presidente de ABC Puerto Rico se dirigió a los presentes y agradeció a la cadena de ABC el haber permitido que el primer episodio pudiera ser exhibido en la isla previo al comienzo de la serie. Acto seguido se dirigió a la audiencia la actriz Roselyn Sánchez quien manifestó su emoción y satisfacción de estrenar esta producción en la isla. “Fue un proceso de un año desde que se grabó el piloto en Miami y luego la grabación de los 12 episodios en los Los Ángeles. Para los actores, a veces estas esperas, resultan desesperantes, pero es parte de la industria. Esta es una serie de verano, muy entretenida, con todos los elementos para ser un éxito. Exhorto al público a verla y disfrutar y a que sepan es muy diferente de la serie original. También es importante que el público latino apoye estas producciones. A veces la gente se queja de que no hay representación latina en la televisión estadounidense, pero si no tiene apoyo del público, es la excusa perfecta de las cadenas para no apostar a proyectos como este”.

Durante el evento Pedro Rúa-Jovet, gerente general de ABC Puerto Rico, adelantó que este canal pronto añadirá a su programación dos producciones locales, una dirigida hacia el entretenimiento y otra de carácter informativo noticioso.