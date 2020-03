Rosie O'Donnell revivirá su antiguo programa de entrevistas durante el día solo por una vez y por una causa benéfica, y su lista de invitados es impresionante.

Se trata de un junte de Broadway y Hollywood que incluye a Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, Neil Patrick Harris, Morgan Freeman, Gloria Estefan y Barry Manilow, que irá al aire en vivo el próximo domingo.

"The Rosie O'Donnell Show" estará disponible en Broadway.com y se transmitirá en vivo a las 7:00 p.m. por el canal de YouTubede Broadway.com.

La meta es racaudar fondos para The Actor's Fund, de manera que pueda apoyar a los trabajadores de Broadway afectados por los cierres causados por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Otros que se espera que aparezcan incluyen a Sebastian Arcelus, Stephanie J. Block, Tituss Burgess, Norbert Leo Butz, Kristin Chenoweth, Gavin Creel, Darren Criss, Jesse Tyler Ferguson, Harvey Fierstein, David Foster, Megan Hilty, Judith Light, Rob McClure, Audra McDonald, Katharine McPhee, Alan Menken, Idina Menzel, Brian Stokes Mitchell, Kelli O'Hara, Ben Platt, Billy Porter, Andrew Rannells, Chita Rivera, Seth Rudetsky, Lea Salonga, Jordin Sparks, Ben Vereen y Adrienne Warren.

"Todos los que me conocen saben que Broadway ha sido una de las luces más brillantes de mi vida desde que era una niña", expresó O'Donnell en un comunicado. “También ha sido el alma de la ciudad de Nueva York generación tras generación. Después de todo lo que Broadway ha dado al mundo, ahora, en este momento de tremenda necesidad, es nuestro turno de devolver algo. No hay mejor manera de apoyar a esta comunidad que a través de The Actor’s Fund. Y, con una formación como esta, te reto a que no sintonices", añadió.