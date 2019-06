La temporada final de "Game of Thrones" dio que hablar hasta con sus detalles más pequeños. Recordado es el error, por ejemplo, que hizo que la producción no se percatara de un vaso de café ajeno a la época en la que se desarrolla la historia y que motivó, luego de salir al aire, millones de comentarios en internet.

Sophie Turner, la actriz que interpretó a Sansa Stark en la serie de HBO, estuvo en el programa de Conan O'Brien, para hablar de su más reciente papel: Jean Grey en "X-Men: Dark Phoenix". Pero no pudo evitar la divertida consulta: "¿Quién tuvo la culpa por ese error del vaso de café?".

La estrella de 23 años bromeó con el hecho de que aquel descuido haya tenido "más prensa que toda la temporada final" y luego sintió la necesidad de defenderse, ya que la taza aparecía cerca a ella en la toma.

"Primero culpé a Emilia (Clarke), pero no creo que ella habría hecho algo así. Kit, en cambio, es perezoso y creó que él sí lo haría", empezó la actriz.

"La taza estaba en la silla de Kit, pero luego él se mueve y toman la foto y parece que fuera mi sitio, pero yo ni estaba allí. Fue Kit. Además, yo no bebo líquidos en el set porque uso un corsé y, si tomo algo, o me orino encima o vomito. Emilia también lleva corsé, Kit no. Fue Kit, es un 100% Kit", finalizó la británica.