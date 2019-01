¡La boda será este año!

El bailarín Toni Costa reveló que su boda con la presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López será en este año 2019.

Durante una entrevista en el programa “DespiertaAmérica”, el bailarín español confesó que la hospitalización de su compañera en octubre del 2018 por serias complicaciones de salud los fortaleció como pareja.

“Nos une más porque nos pone como situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello, y la verdad que esto sirvió para yo estar mucho más metido (en los asuntos familiares). Y cuando todo acabó era como una unión mucho más fuerte, que de hecho pues este año nos casamos”, dijo, a lo que los presentadores Alan Tacher y Karla Martínez reaccionaron emocionados.

Lo que Costa, quien participa en Mira Quién Baila All Stars, no precisó es cuándo será la boda. “No lo sé, pero sí que va a haber boda. Este año ya por fin que nos casamos”, insistió. “Yo soy como el eterno comprometido”, bromeó.

Costa y López, padres de la pequeña Alaïa de 3 años, se conocieron en 2011 y se comprometieron en 2015.

A su regreso al programa “Un nuevo día” -competencia de “Despierta América” en el horario matutino- el 7 de enero pasado, López reveló que luego de años comprometidos, había decidido casarse, pero no afirmó si sería este año o el próximo. “No sé cuándo sucederá, pero creo que nos merecemos esa oportunidad de dar ese paso al que yo tanto a lo mejor le temía, no era porque no quisiera, era porque la que le temía era yo y creo que nos hemos vuelto a descubrir, nos hemos vuelto a enamorar -no quiere decir que no estábamos enamorados antes-… por qué no arriesgarme a amar sin tener que pensar qué pasará después”, respondió a preguntas de la presentadora Rashel Díaz durante un programa especial con motivo de su regreso a las cámaras.

Meses antes, en septiembre de 2018, López había dicho a People en Español que estaba lista para casarse.

La puertorriqueña estuvo hospitalizada durante más de un mes por complicaciones relacionadas con una influenza y toxoplasmosis. Según confirmó, tras su ingreso al hospital en octubre, la presentadora estuvo varias semanas inconsciente.

Finalmente, fue dada de alta a medidados de noviembre, pero se mantuvo en reposo en su casa hasta el 7 de enero de este año.