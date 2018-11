La actriz mexicana Verónica Castro anunció su salida de la segunda temporada de "La Casa de las Flores", a pesar de que apenas hace unas semanas había confirmado su participación en la serie de Netflix.

"Yo no quería, pero así se dio", aseguró la actriz en entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando (Televisión Azteca), al confirmar que queda fuera de la serie creada por Manolo Caro.

La actriz de 66 años explicó por qué decidió ya no formar parte de la exitosa serie, que marcó su regreso a la pantalla chica.

“Me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no", precisó la estrella mexicana.

"Es todo o es nada. Así soy yo”, aseguró la protagonista de "Los ricos también lloran", telenovela que la llevó a la fama a finales de la década de los 70.

La mexicana descartó que pueda reconsiderar su decisión, pues su salida es un hecho.

Fue a principios de octubre que Netflix anunció la segunda y tercera temporada de "La Casa de las Flores", por lo que el creador de la serie, Manolo Caro se dio a la tarea de escribir los nuevos capítulos y de buscar a Castro para la continuación de la historia.

“Entiendo perfectamente a Manolo que lo están volviendo loco, primero que sí y después que no. Ahora que nada más los primeros capítulos, que después la pura voz. Entonces la verdad no me gusta estar presionando a la gente, ni que la presione nadie más", comentó Castro.

"Quiero que trabaje libre y tranquilo y yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé y me va a escribir algo padrísimo y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión él ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes”, indicó la mexicana.

Desde un principio, su regreso a la serie estuvo en duda ya que la actriz había argumentado que tenía compromisos laborales, pero ahora es un hecho que los seguidores de la serie ya no podrán disfrutar de la actuación de la mexicana en la siguientes entregas.

A pesar de su salida, la actriz no descartó trabajar en el futuro con Netflix y con Manolo Caro, con quien lleva una entrañable amistad, desde que él era pequeño, pues es amigo de su hijo Michelle Castro.

“Yo quiero mucho a Manolo y él lo sabe. Yo estaré para cuando él tenga algo más para mí”, precisó.