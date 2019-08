La actriz Viola Davis interpretará a la exprimera dama estadounidense Michelle Obama en "First Ladies", una nueva serie que la cadena de televisión Showtime ha encargado para la próxima temporada.

La futura serie narrará la vida y la actividad política de algunas de las primeras damas de Estados Unidos y estará escrita por el novelista Aaron Cooley, informaron hoy medios de comunicación especializados en la industria cinematográfica.

Junto al episodio dedicado a la vida de Obama (2009-2017), la primera temporada de "First Ladies" también narrará las vivencias de las exprimeras damas Eleanor Roosevelt (1933-1945) y Betty Ford (1974-1977), siendo estos los únicos tres capítulos confirmados hasta la fecha.

Viola, además de intérprete, será también productora ejecutiva de la serie, cuyo argumento pondrá el foco en el ala este de la Casa Blanca, la residencia presidencial, en lugar de la popular zona oeste dedicada a la actividad política y representada en pantalla en muchas más ocasiones.

El papel de Obama será el primero para Davis tras el final de "How to Get Away With Murder", la serie centrada en el mundo judicial con la que ha logrado un éxito de audiencia y buenas críticas y cuya sexta y última temporada se estrenará en septiembre.

Precisamente en esa producción, gracias a su papel como la abogada y profesora universitaria Annalise Keating, Davis ganó el premio Emmy a la mejor actriz protagonista en una serie dramática.

La intérprete, que también cuenta con un Óscar como Mejor actriz de reparto, hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana que venció en esa categoría y la primera actriz negra en ganar un Óscar, un Emmy y un Tony.

En una entrevista reciente con Efe, Davis declaró que "la televisión está viviendo una época dorada y atrae a los mayores talentos".

"Antes nadie se atrevía ni a tocarla. Solía ser algo tabú -señaló-. En mi juventud había cuatro cadenas. Hoy en día, gracias a las plataformas digitales, se hacen como 400 series al año y estar en la televisión se ve como algo sexy. Escriben papeles a medida para ti, cuando en una película lo normal es que no seas la primera opción para un papel".