View this post on Instagram

En un momento histórico donde las circunstancias han restringido la actividad teatral, Escena Latina ha recibido el privilegio de formar parte de la alianza del Departamento de Educación y WIPR para la realización y desarrollo del campamento de verano televisivo, En casa aprendo. Confiados en la trayectoria y en las ejecuciones, alcance y resultados de nuestras producciones de teatro educativo, nos han encargado este reto que hemos asumido con dedicación, compromiso y mucho esfuerzo. Así pues, la próxima semana nos iniciaremos en el mundo de la televisión presentando al país, Lab-Six: un laboratorio awesome! En Lab-Six, seis adolescentes exploran y construyen conocimiento sobre varios temas de estudio. En su laboratorio-escenario, resuelven situaciones y aclaran dudas mientras satisfacen su curiosidad para entender lo que les rodea. El programa de media hora, es dirigido por Gil Rene Rodriguez y cuenta con las actuaciones de: Radamés Medina Meléndez, Anna C Malave Rolón, Melanie Marantes,Jesús Jesus Sanchez, Adriana Fontánez y Jacnier Rios Lorenzo; un grupo de jóvenes talentosos que cantan, bailan y actúan. Sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos. Llevamos cientos de horas en el diseño y la realización de este proyecto que (al igual que todos los demás) no puede materializarse sin el empeño, la confianza y la energía que personas como Rafael Pagan, Israel Franco Müller y Gaby Santana pusieron al inicio de esta aventura (desde la presentación de nuestra propuesta) y que los otros del equipo (casi 20 personas más) continúan apoyando con igual arrojo. ¡Imaginen, lo que significa para nosotros que en medio de esta pandemia tengamos trabajo! Gracias a las personas que tuvieron la visión de extender la experiencia del teatro educativo a los medios televisivos. ¡Ellos saben quiénes son! Para culminar, debo añadir que el proyecto se está filmando en el Teatro Victoria Espinosa; así que ya saben que estamos protegidos por la Madre del Teatro Puertorriqueño. ¡Pendientes para más detalles! #LabSixPR #encasaaprendo #escenalatinapr