3 momentos de empatía en las Olimpiadas que conmovieron hasta las lágrimas

Momento icónico

“No había manera de que no pudiera ayudarla”

“La lesión ocurrió cerca de mí. Seguí jugando al principio porque no pensé que fuera tan grave. Cuando la vi en el suelo pensé que no podría volver a levantarse, porque es muy raro que te caigas y no te levantes. Albertina es amiga mía desde hace muchos años. Ambas jugamos en Rumania. No había manera de que no pudiera ayudarla, porque sabía que le resultaría muy difícil abandonar la cancha”, fueron las expresiones de Araujo, difundidas en medios internacionales.