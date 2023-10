El poeta cubano José Martí inmortalizó una de sus frases célebres: “hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. La proliferación de este mensaje, lo ha llevado a tener varios matices, en base a la interpretación de cada quién acerca de esos tres propósitos o retos de vida, que puede estar relacionado a nuestras obras, acciones y aportaciones.

Si en algún momento has tomado esa frase a modo literal y escribir un libro es parte de tus metas, cabe preguntarse, ¿cualquier persona podría escribir un libro? La consultora literaria Celi Marrero aclaró que puede escribir un libro cualquier persona que lea mucho, que sea disciplinada, organizada y que esté clara en el tema que domina para poder escribir no solo un libro, sino varios libros.

“Debe ser organizada, disciplinada para poder respetar los tiempos límites para entregar el manuscrito, receptiva para escuchar y poner en práctica recomendaciones y, sobre todo, una persona que desee elevar sus habilidades de escritura y comunicación a un próximo nivel”, explicó Marrero.

De acuerdo con la también publicista, los temas más frecuentes de los que suelen escribirse son los de autoayuda, motivación y liderazgo. Sin embargo, basada en su experiencia, ha tenido la oportunidad de trabajar temas en la línea de inspiración, testimoniales y otros dirigidos a reforzar la autoestima de la mujer.

5 pasos antes de publicar tu libro:

1- Establece el propósito del libro. El mismo debe impactar vidas y posicionarte como referente en tu industria. Un primer libro a lo mejor no te deja mucha ganancia monetaria, pero si, te abrirá puertas increíbles y te expondrá a otros mercados que no hubieses podido llegar sin él.

2- Define la línea y tema del libro. Debe ser uno que domines y que sea comercialmente atractivo. (Para esto hacemos búsquedas y si es un tema que se ha escrito mucho le buscamos otros ángulos)

3- Establece un presupuesto para tu equipo de trabajo. Queremos hacer un producto de excelencia y para esto vamos a necesitar un buen editor, diseñador gráfico, imprenta, plan de medios y publicidad para el lanzamiento.

4- Asesórate con un consultor literario el cual será tu guía a lo largo del proyecto y te llevará de la mano por todo el proceso del ecosistema de tu libro.

5- Edúcate y relaciónate con autores que hayan tenido éxito con sus obras literarias para que te conviertas en un “Autor 360″. Un autor todo terreno, es ese autor que impacta vidas al escribir, pero que también domina una tarima, domina entrevistas con los medios en fin un autor que pueda trabajar con excelencia su publicidad, lanzamientos y redes sociales.

Marrero explica que un “Autor 360″ es aquel que domina todas las áreas para destacarse en la industria literaria, al que también se refiere como “todo terreno”, que lo mismo puede leer en público, estar activo en las redes, ser un buen orador, y que se relaciona con gente de la industria, entre otras cualidades.

“En el competitivo mundo de la escritura, no basta con ser un buen autor. Para destacarse y triunfar en la industria literaria actual, necesitas ir más allá de la escritura y desarrollar un enfoque integral en tu carrera literaria”, destacó la fundadora de la agencia CM Events & Media Planners, quien precisamente ofrecerá un evento bajo el nombre “Autor 360, la experiencia″.

Para quien nunca haya tenido la experiencia y desea saber cómo es el proceso y cuánto puede demorar, la consultora literaria informa que: “Supongamos que es una persona que sea organizada y disciplinada, y que ya tenemos un plan. Luego de entregar el manuscrito, se pasa al proceso de edición. Una vez el libro está editado, que es un proceso que puede tardar, ya el libro pasa a arte gráfico, lo que es diseño, diagramación y maquetación, y ya después va a impresión. O sea, que luego de la entrega del manuscrito o ese texto en crudo, el proceso demora algunos seis meses aproximados”.

Por otra parte, hay quienes desean escribir y están emocionadas por sacar su libro, pero no tienen idea si tienen el presupuesto. Cabe señalar que mínimamente, entre edición y diseño gráfico debe de sacar un presupuesto de $4,000 aproximadamente, sin contar la parte de impresión, que depende de la cantidad de libros que se vaya a distribuir. Por tanto, debe prepararse el autor para invertir entre $5,000 a $8,000.

Evento: “Autor 360, la experiencia”

Este evento le permitirá a los asistentes a descubrir las herramientas, lograr el enfoque y la dirección necesaria para potenciar su carrera como autor o las habilidades para seguir creciendo en el mundo literario.

Se realizará el próximo 4 de noviembre en The Royal Sonesta, de Isla Verde, entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m. Contará con la participación de conferencistas destacados a nivel internacional, quienes compartirán sus experiencias y herramientas para triunfar en el mundo literario, tales como: Martiña Reyes, autora reconocida por Amazon y conferencista de renombre internacional en neuronarrativa digital; María Antonieta Collins, una de las periodistas más prestigiosas en Estados Unidos, autora de exitosos libros como “Si yo pude… ¡Tú más!”, “Cuando el monstruo despierta” y ¡Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana!”; Luz María Doria, productora ejecutiva de programas de televisión en Estados Unidos y autora de éxitos como “La mujer de mis sueños”, “El arte de no quedarte con las ganas” y “Tu momento estelar”; y Christy Muller, conferenciante internacional y autora de numerosos éxitos como “En la oscuridad resplandecerás” y “Una vida mejor”.

“En Autor 360, brindaremos el conocimiento necesario para promocionarte, establecer tu marca personal, aprovechar las redes sociales y convertirte en un comunicador y autor influyente, capaz de marcar la diferencia en el competitivo mercado de autores”, señaló Marrero, a la vez que destacó que este servirá de educación continuada, con seis horas otorgadas por NUC University, y cuyo certificado se entregará en la misma salida del evento.