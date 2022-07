Es una de las zonas de nuestro cuerpo donde más se acumula el estrés y la tensión muscular. Especialmente, porque los músculos del cuello y la espalda son muy propensos a tensarse ante cualquier evento de estrés, exceso de trabajo, malas posturas o movimientos bruscos que pueden, a su vez, causar molestias, dolores crónicos y hasta situaciones de salud mucho más serias, como problemas serios en las cervicales. Es lo que le pasó a Facel Casta Báez, una joven empresaria que, a los 22 años, comenzó a sufrir de dolores crónicos en el área del cuello y en la espalda que la llevaron a no poder caminar y a tener que usar una silla de ruedas.

“Estaba haciendo mi maestría en finanzas y tenía un trabajo a medio tiempo en un ‘call center’. El flujo de llamadas era muy alto, no había ‘headset’, ni una silla ergonómica y los movimientos biomecánicos repetitivos -como virar el cuello constantemente y estar por muchas horas en esa posición, me llevaron a caer en una silla de ruedas. Comencé a sufrir unos espasmos severos y luego tuve degeneración en el área cervical”, cuenta Casta, quien dice que debido a que seguía trabajando y no atendía el problema, tenía muchos dolores y llegó un momento en que no estaba funcional.

De hecho, recuerda que una noche fue tan fuerte el dolor en el cuello y la columna vertebral, que experimentó lo que se conoce como “painsomnia”, un término que se usa para indicar la imposibilidad de conciliar el sueño y descansar bien debido al dolor crónico. “Estaba moviéndome de un lado a otro de la cama, tratando de buscar la postura correcta y, en uno de esos momentos, me imaginé cómo debía ser la almohada que necesitaba para poder descansar. Al otro día hice un sketch de lo que creía me podía ayudar”, explica Casta sobre el origen de la “myofacial pillow” que inventó y eventualmente desarrolló para la que ya tiene patente.

La empresaria e inventora no perdió tiempo y buscó a un abogado para que le ayudara a someter toda la documentación para obtener la patente que, finalmente obtuvo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, “sin necesidad de apelación”. “Para mí fue un gran logro, aunque todavía sentía un vacío porque creía que necesitaba materializar el invento”, agrega la emprendedora.

Fue cuando decidió hacer unos prototipos de las almohadas y se dio a la tarea de medir el cráneo de los puertorriqueños “desde el tope de la cabeza hasta la nuca”, en una población adulta que incluyó la geriátrica, así como de diferentes fisionomías, altura y género. Y, a partir del promedio que le dio esa medida, dice que tuvo las dimensiones de la almohada para el prototipo que hizo en AutoCAD, un software de diseño. Cuando finalmente llegaron, supo que iba a ser la almohada que ella y su familia iban a usar.

Prototipo de la almohada "myofacial pillow". (Suministrada)

“Pero sentía que era un prototipo que había que dárselos a los doctores para que evaluaran el producto. Entre ellos, el doctor David Witty, que es quiropráctico y al mes comencé a recibir su llamadas en la que me hablan de los beneficios de la almohada. Pero lo primero que me preguntaron fue quién había hecho las dimensiones porque creían que había sido un ingeniero. Cuando les dije que había sido yo, me dijeron que estaban perfectas. También encontraron que la almohada tiene varios usos y funciona para personas que tienen problemas crónicos cervicales -como dolores en hombro, cuello y cabeza- y estabiliza toda esa área. Lo segundo es que es buena para las personas que sufren de apnea del sueño y para la recuperación de pacientes con cirugías frontales”, explica con orgullo Casta, quien eventualmente fundó Emu Comfort, una empresa que distribuye la almohada ortopédica y otros complementos que, según dice, ayudan a mejorar la calidad del sueño.

La almohada ‘myofacial’, describe la empresaria, está hecha de “memory foam” de alta calidad y está compuesta de un medio cilindro adherido a un cabezal que ayuda a las personas que duermen de lado o boca arriba “que es la manera más recomendable para dormir, debido a que no se le pone peso a ninguna otra parte de tu cuerpo”. Además, el medio cilindro ayuda a las personas que por las noches “tiende a trincar los hombros por las tensiones del día”. Mientras que la cabeza se acomoda dentro del “loop hole” o hueco de la almohada. Además, la parte media de ese medio cilindro permite la descompresión en las vértebras cervicales mientras duermes “estimulando la curvatura natural del cuello que es en forma de C hacia afuera”.

Estabilidad para el cuerpo

Según Casta, ha podido comprobar los innumerables beneficios de la almohada que inventó, no solo a partir de su experiencia, sino también por los comentarios que recibe de las personas que la usan. “En el mercado no hay otra almohada ortopédica que, como esta, estabilice los micromovimientos del cráneo. Pero esta almohada evita la tortícolis del cuello al estabilizar el cráneo. Y para la gente que tiene tinnitus o las personas que tienen problemas en esa área es muy buena porque la oreja no va a tener fricción con ningún material”.

De la misma forma, explica que la parte media del medio cilindro tiene la función es separar el hombro de la oreja para evitar que se lastime el área mientras duerme de lado encima del hombro. “Pone el hombro de ese lado y la oreja en un ángulo de 90 grados, paralelo al hombro que está arriba”.

Desde que la usa, alega que el alivio ha sido muy grande y ya puede dormir sin dolor. “A mí me hacían bloqueos cervicales. A veces tenía hasta parálisis facial y ni podía hablar de tantos espasmos que tenía”, agrega Casta, quien es consciente de que dormir mal o con dolor es más que una molestia.

De hecho, la literatura médica resalta que dormir mal debilita el sistema inmune, reduce la memoria y la capacidad de atención y aumenta la probabilidad de padecer afecciones crónicas como la depresión, diabetes y enfermedades cardíacas. Más aun, los estudios sugieren que cuanto menos se duerme, más rápido disminuye la expectativa de vida. Y para las personas mayores de 50 años, dormir menos de seis horas por noche incluso puede aumentar el riesgo de demencia.

Según la Sleep Foundation (Fundación del Sueño), durante el sueño, el cuerpo se recarga y repara a sí mismo. Pero indica que un buen sueño nocturno, a menudo, depende de la posición que se adopta para dormir. “Hay bastante evidencia respecto a que dormir de costado es probablemente lo mejor forma de dormir”, indica la organización de salud, donde también se indica que dormir boca arriba, especialmente cuando hay apnea del sueño, puede ser la peor forma”.

De la misma forma, Sleep Foundation indica que también se considera que dormir de costado es lo mejor para quienes sufren de dolor del cuello y dolor de espalda, especialmente si se coloca una almohada pequeña entre las rodillas. “Cuando no se pone una almohada entre las rodillas, dormir de costado puede provocar tensión sobre la cadera y ocasionar algunos problemas”, agrega, mientras se destaca que, aunque dormir boca abajo puede ayudar a abrir las vías respiratorias, puede tensar mucho el cuello y la columna, lo que va a provocar dolor.

Para Casta, se trata de una información que tuvo que aprender para desarrollar su invento y para que fuera de beneficio a las personas que, como ella, sufren de dolor. “Yo busqué diferentes formas de autoayuda y duré más de diez años en el desarrollo e investigación del producto. Pero ahora, no es porque me la haya inventado, pero ya no puedo vivir sin esa almohada, porque es una herramienta fundamental para yo poder vivir con menos dolor. Y es lo que también le ha pasado a mi familia”.

Precisamente, dice que por la buena experiencia que ha tenido, tiene el compromiso de fomentar una mejor higiene del sueño que, además de una almohada adecuada, incluye la postura correcta al dormir “porque está correlacionada directamente”. En ese sentido, alega que hay un periodo de adaptación con la almohada, de unos tres días, según lo que le han dicho las personas que han usado la almohada. “Más del 80% de las personas dicen que se acostumbran bastante rápido. Y lo mejor de todo, es que sienten un alivio increíble”.

Para un mejor dormir

Pasos para dormir mejor según las recomendaciones de Clínica Mayo y adoptar hábitos que fomenten una mejor calidad de sueño.

Respeta los horarios de sueño. Para eso, debes acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. “Ser constante refuerza el ciclo de sueño-vigilia del organismo”.

Presta atención a lo que comes y bebes. En especial, evita las comidas pesadas o muy abundantes un par de horas antes de acostarte.

Crea un entorno relajado. A menudo, esto significa una habitación fresca, oscura y en silencio. La exposición a la luz puede hacer que resulte más difícil quedarse dormido. Evita el uso prolongado de pantallas que emiten luz justo antes de irte a dormir.

Limita las siestas durante el día.

Incorpora la actividad física a tu rutina diaria, pero evítalo cerca de la hora de acostarte.

Controlar las preocupaciones.