“Dentro de la condición y dentro de lo horrible que puede ser este diagnóstico para un ser humano, la quimioterapia me ha ayudado, para mí ha sido vida; los efectos secundarios han sido mínimos, y me ha dado calidad de vida. Me he sentido mucho mejor, tanto que tengo muchos días que no me acuerdo que tengo cáncer. Tienes que tener una mente positiva, alegre, que tu entorno sea igual que tú, porque eso es lo que te va a hacer que sigas hacia adelante y tomar este diagnóstico de otra manera”, respondió a El Nuevo Día.