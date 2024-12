Haz una “pausa poderosa” para sacar tu mejor potencial y crecer

“¿Qué le pasa al cerebro? Según estudios, el estrés se acumula, y seguimos adelante. Simplemente seguimos y seguimos. Así que tenemos que ser conscientes de que este asunto del conejito Energizer no es un premio de honor. En realidad, podría significar que dejamos de escuchar, que dejamos de sentir curiosidad y que nuestra mente básicamente se está ‘sobrecalentando’. Por ende, no puede pensar con claridad. Siempre habrá alguien que diga: ‘no siento eso’. No, no sentimos eso porque funcionamos con adrenalina. Por eso, si tienes un accidente y te cortas o algo parecido, en realidad no te duele porque la adrenalina está fluyendo, y nuestra mente es igual”, explicó la experta global en autocuidado y resiliencia en un encuentro dirigido exclusivamente a los miembros de la red empresarial EO Puerto Rico, capítulo local de Entrepreneur Organization.