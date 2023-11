Casi todos los que vivimos en Puerto Rico hemos tenido momentos difíciles en los últimos seis años. El huracán María, los terremotos y la pandemia de Covid-19, de hecho, han afectado de diversas formas la salud física y mental de la población. Sin embargo, los retos y riesgos a los que se enfrentan pacientes con una enfermedad crónica o un sistema inmune comprometido son aún mayores.

Precisamente, esa situación fue la que llevó a mediados de 2021 a la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED) y varias organizaciones aliadas a unirse en un frente común, denominado Código Diabetes, para establecer la Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas que viven con Diabetes en Puerto Rico y que hoy es una realidad gracias a la aprobación de la Ley Núm. 14 del año 2023, que tiene el objetivo de que esta población “tenga igualdad de calidad de vida que las personas sin la enfermedad”.

Según la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga y presidenta de SPED, esta ley es muy importante para las personas que viven con diabetes debido a que es “una población muy vulnerable”, una situación que se visibilizó más luego del paso del huracán María con los problemas de acceso a medicamentos en ese momento de emergencia.

PUBLICIDAD

“Pero también hay otras situaciones que causan que estas personas sean más vulnerables. Muchas veces también necesitan acomodos razonables en el trabajo, necesitan el tiempo para monitorear sus niveles de glucosa, para medir sus medicamentos y, hasta ahora, no teníamos una ley que protegiera loss derechos de estos pacientes”, explica la doctora Hernández. De la misma forma, la endocrinóloga recalca que también hay unos deberes que estos pacientes deben tener “para mejorar el tratamiento de su condición, porque el rol del paciente también es muy importante”.

Otro aspecto vital es el proceso del paciente que vive con diabetes tipo 1 desde la niñez y la transición a la adultez “es un poco accidentada porque no hay una continuidad de acceso a servicios”. “Es algo que tenemos que trabajar y proteger para que este paciente no se pierda en esa transición y no llegue a la oficina del endocrinólogo con complicaciones que podríamos quizás haber retrasado o prevenido si hubiéramos tenido esa continuidad de tratamiento”, señala la endocrinóloga.

La diabetes tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes, pero puede presentarse a cualquier edad. (Shutterstock)

Cabe aclarar que la diabetes tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes, pero puede presentarse a cualquier edad. La enfermedad surge debido a que el páncreas no produce insulina o produce muy poca. “La insulina es una hormona que ayuda a que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo, donde se puede usar como fuente de energía. Sin insulina, el azúcar en la sangre no puede entrar a las células y se acumula en el torrente sanguíneo. Tener niveles altos de azúcar en la sangre es dañino para el cuerpo y causa muchos de los síntomas y las complicaciones de la diabetes”, informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).

PUBLICIDAD

Según la doctora Hernández, usualmente el 10% de la población tiene diabetes tipo 1 y se estima que el 90% restante es diabetes tipo 2. “Pero hay un tipo, que se conoce como la diabetes latente autoinmune del adulto, que es una condición donde tenemos anticuerpos positivos, pero también tenemos resistencia a la insulina, que es una de las características de la diabetes tipo 2. Pero el paciente pierde su función pancreática de una forma un poquito más acelerada que en el caso de la diabetes tipo 2. Al principio, muchos se tratan con medicamentos orales para la diabetes tipo 2, pero al perder la función del páncreas necesitan insulina y ahí uno hace la evaluación y se da cuenta de que realmente lo que tenía era esta diabetes latente autoinmune del adulto”, explica la endocrinóloga, tras indicar que de un 10 a un 30% de las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 en la niñez, podrían tener diabetes latente autoinmune en la adultez.

Vivir con diabetes tipo 1

Yolanda Rivera Cabrera tenía 10 años, en 1983, cuando le diagnosticaron diabetes tipo 1. Y aunque dice que vio llorar a su mamá cuando el médico se lo dijo, ella no entendía muy bien lo que estaba pasando. “Niña al fin, desconocía lo que eso significaba. En esa época me refirieron al Centro Médico y allí recibí los primeros cuidados, además de que me enseñaron a manejar mi condición”, explica la mujer, líder del grupo de apoyo Yo Soy Tipo 1 para adultos con diabetes tipo 1.

PUBLICIDAD

“Fue un proceso de aprendizaje durante todos esos años y de adaptación de toda la familia. Y, a pesar de tener una condición crónica, uno trata de adaptarse a todas las exigencias que tiene el mundo. Así que, básicamente, la diabetes no fue impedimento para que yo hiciera muchísimas cosas, como estudiar en la universidad, tener empleos, viajar y hacer mi vida sin ningún problema”, afirma Rivera, de 50 años, tras resaltar que siempre ha tratado de orientar y educar a las personas a su alrededor sobre cómo es vivir con diabetes tipo 1, la importancia de ponerse la inyección de insulina o de medirse los niveles de azúcar en sangre, además de mantener un estilo de vida saludable.

Hoy día Rivera ya no es paciente de diabetes tipo 1 gracias a que, en 2020, en plena pandemia, recibió un trasplante de riñón y páncreas, lo que ha simplificado un poco su vida. Pero la experiencia de haber tenido la enfermedad la han capacitado para ayudar a los pacientes y educar. “Más allá de la condición, es importante educar y combatir la falta de acceso a tratamiento y manejo adecuado de la enfermedad. El costo de la diabetes es muy alto. Por ejemplo, si no tienen plan médico, ahora mismo el frasco de insulina está sobre los 400 dólares. Y hay personas que pueden utilizar más de un frasco al mes. O si tienes plan y el deducible es muy alto, también los afecta”.

Es importante que los pacientes conozcan su condición y hagan modificaciones en estilos de vida. (Shutterstock)

De hecho, Rivera explica que como líder del grupo de apoyo ha visto a jóvenes pacientes que se quedan cortos de insulina a mitad de mes porque el plan solo le cubre un frasco por mes. Por eso también creamos el grupo de apoyo. “Nosotros decimos que traficamos vida porque cuando alguien se queda sin insulina, buscamos a otros pacientes del grupo que tenga insulina extra y lo pueda donar”.

PUBLICIDAD

Por eso, la creación de la carta de derechos y deberes de los pacientes es más que bienvenida. Sobre todo, indica Rivera, porque muchos pacientes no conocen sus derechos y les deniegan servicios que necesitan y a los que tienen derecho. “Yo entiendo que la Carta, al igual que otras leyes que hay en Puerto Rico para beneficio de la comunidad, es beneficiosa en la medida que haya orientación y educación a la población, que se le explique en arroz y habichuelas los derechos y responsabilidades que tiene el paciente para que los haga valer”.

Precisamente, con el fin de orientar y educar, noviembre se ha designado como “el mes de concienciación de la diabetes y, específicamente, el próximo martes 14, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para también enfatizar en la prevención, el diagnóstico y tratamiento a tiempo.

En Puerto Rico

La diabetes se mantiene en la isla como una de las enfermedades más prevalentes. De hecho, más de 500,000 personas padecen de diabetes en Puerto Rico, lo que significa que una de cada seis personas tiene la enfermedad. Esta cifra representa que el 17.7% de los adultos de la población viven con diabetes, representando unas de las principales causas de muertes, según datos del 2022 del Programa de Diabetes del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud de Puerto Rico

Para la doctora Leticia Hernández, hay muchos factores que podrían explicar el auge de la enfermedad en la población. Por ejemplo, dice, que al vivir en una isla pequeña puede haber una predisposición genética en las familias. “Compartimos riesgos y, a veces, hay menos variabilidad genética que cuando estamos en un país más grande”, agrega la endocrinóloga, al también señalar que nuestra dieta es muy alta en carbohidratos simples y en grasas saturadas.

PUBLICIDAD

“Nosotros, básicamente, todo lo celebramos comiendo. Nos casamos, comemos, nos divorciamos y comemos, estamos alegres, comemos, estamos tristes, comemos… Es algo que traemos culturalmente, hay un culto a la comida y eso puede aumentar la probabilidad de tener diabetes tipo 2, que esa es la que se puede prevenir y la que está relacionada al estilo de vida. No así la diabetes tipo 1, que esa no se puede prevenir y no tiene relación con mi estilo de vida”, plantea la doctora Rivera.

A eso se suma que, en términos generales, somos sedentarios, no hacemos suficiente ejercicio diario. Por eso, entre la herencia y nuestro estilo de vida, se suman factores que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. “Lamentablemente lo vamos pasando de generación en generación y asimismo como nosotros comemos, asimismo les enseñamos a comer a nuestros hijos, es lo que les modelamos y continuamos perpetuando estos hábitos que no son saludables y que aumentan nuestro riesgo de diabetes tipo 2″, lamenta la doctora Hernández.

Los expertos aseguran que saber elegir bien los alimentos es fundamental para controlar la diabetes. (Shutterstock)

De ahí la importancia de modificar los factores de riesgo que son modificables, como cambiar la dieta, hacer más ejercicio y tener un estilo de vida saludable, para comenzar a disminuir la prevalencia de la enfermedad. “Y creo que, precisamente, tenemos que enfocarnos mucho en la población de niños y adolescentes, en mejorar su estilo de vida, porque lo que nosotros hacemos hoy determina cómo va a ser nuestra salud el día de mañana, así que si les inculcamos hábitos de vida más saludables estamos reduciendo no solo su probabilidad de diabetes tipo 2, sino también de otras condiciones como obesidad, hipertensión, enfermedad del corazón y hasta ciertos tipos de cáncer que también están relacionados a lo que es vivir con obesidad”, reitera la endocrinóloga, tras mencionar otro riesgo, como desarrollar dolor crónico debido al sobrepeso.

PUBLICIDAD

Qué dice la ley

La Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas que Viven con Diabetes en Puerto Rico asegura el acceso a sus cuidados básicos y esenciales de su salud. Para lograr esta iniciativa se unieron diversas organizaciones: como la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, Sanofi, la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes del Sur, Fundación Pediátrica de Diabetes, Sugar Free Kids, y el Consejo Renal. Todo paciente que vive con diabetes tendrá derecho a:

♦ Recibir un diagnóstico temprano y acceso a un tratamiento, atención asequible y equitativa independientemente de su raza, etnia, sexo o edad, incluido el acceso a la atención y apoyo psicosocial. También podrá recibir consejo fiable y con regularidad, educación y tratamiento de acuerdo con prácticas basadas en evidencia que se centren en sus necesidades independientemente del entorno en el que reciben la atención.

♦ Beneficiarse de actividades comunitarias relacionadas con la salud, campañas de educación y prevención en todos los ámbitos de salud.

♦ Acceder a servicios y atención de alta calidad durante y después del embarazo y parto.

♦ Acceder a servicios y atención de alta calidad durante la infancia y adolescencia, reconociendo las necesidades especiales de aquellos que necesariamente no están en una posición de representarse ellos mismos.

♦ Cuidados de transición adecuados, teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad y los cambios que tengan lugar debido a la edad.

♦ La continuidad de una atención adecuada en situaciones de emergencia o desastre.

♦ Trato con dignidad y respeto, incluido el respeto a creencias individuales, religiosas y culturales, por los proveedores de salud, y tener la libertad de realizar reclamaciones sobre cualquier aspecto de los servicios a pacientes que viven con diabetes sin detrimento.

PUBLICIDAD

♦ Abogar, individual y colectivamente, para que los proveedores de salud y aquellos con poder de decisión realicen mejoras en la atención y servicios a pacientes que viven con diabetes.

♦ Ser un integrante totalmente comprometido de la sociedad, ser tratado con respeto y dignidad por todos, sin que se sientan que deban ocultar el hecho de vivir con diabetes.

♦ Obtener a precios asequibles los medicamentos, insulina, dispositivos y tecnologías avanzadas y recientes para el automanejo de su condición.

♦ Ser tratadas justamente en el trabajo y en su progreso profesional, entiéndase, que se les permita consumir sus alimentos en los periodos que le son necesarios, atender sus diversos síntomas, usar su monitor de glucosa o inyectarse insulina cuando sea necesario; y que oriente a las personas con las que interactúa a diario sobre el manejo correcto, emergencias de salud, y cómo pueden ayudarlos y apoyarlos cuando ocurra una hipoglucemia (bajones de azúcar) o hiperglucemia (subidas de azúcar), entre otros aspectos que sean necesarios de acuerdo a las manifestaciones de su condición.

♦ Ser tratados con respeto y dignidad por todos los sectores de la sociedad.

♦ No ser discriminadas al realizar una solicitud de cubierta de seguros de salud.

♦ Recibir los acomodos razonables necesarios en las actividades preescolares, escolares, universitarias, extracurriculares, clubes sociales, así como en el lugar de trabajo;

♦ Ser autorizados al tiempo necesario y razonable para acudir a citas médicas, así como el tiempo y la privacidad para medirse y administrarse las medicinas en un entorno limpio y seguro.

♦ Crear o participar en una organización representante de pacientes y buscar apoyo para su organización.

♦ Derecho a acceder a opciones de alimentación saludable en establecimientos de uso y acceso público.