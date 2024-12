Todo es posible en asuntos sentimentales para ti en este año 2025. Urano, Plutón, Saturno y Neptuno con tu regente Júpiter, te inclinan a cerrar capítulos tristes en tu vida para comenzar a vivir una nueva historia de amor. Sea con la misma persona o con alguien nuevo, tu forma de amar y de llevar una relación sentimental cambiará drásticamente. Has madurado y tienes un concepto muy distinto de lo que llaman amor. Las novelas con finales felices, el luchar por un amor imposible o lograr enamorar a quien no te hace caso, no son parte de tus creencias porque sabes lo que sufres en el intento de lograrlo. Apuestas por un buen amor, correspondido y reciproco.