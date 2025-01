Qué significa usar gorra todos los días, según la psicología

La gorra y sus múltiples significados

La gorra como expresión de individualidad

El uso de accesorios como la gorra también puede estar relacionado con la necesidad de autoexpresión. La gorra suele asociarse con ciertos grupos o subculturas. Llevarla puede ser una declaración de pertenencia o una forma de diferenciarse de las normas establecidas. La psicóloga Karen J. Pine, autora de “Mind What You Wear: the Psychology of Fashion”, destaca que este comportamiento puede responder a una necesidad de expresar la individualidad y afirmar la identidad personal.