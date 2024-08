Rituales para aprovechar el portal 888 que se abre este jueves 8 de agosto

El también conocido como “portal del León″ es especialmente potente para quienes creen en la numerología, un arte que busca establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales del universo. En este sentido, la repetición del número 8, asociado a la sabiduría, la experiencia, la estabilidad y la paciencia, no pasa desapercibida para las personas que suscriben a este tipo de creencias, tan longevas como las civilizaciones.

Teniendo en cuenta la importancia que esta y otros numerólogos le asignan al “portal 8-8-8″, no está de más conocer algunos rituales que, según este sistema de creencias, permiten recibir la energía que asigna de la mejor manera.

¿Qué rituales hacer durante el portal 8-8-8 que se abre hoy?

Una vez hecho esto, hay que tomar una vela, intencionada para la transmutación, y quemar la hoja con la llama de una vela. Mientras esto se hace, hay que repetir: “Que todos los patrones, creencias y situaciones que no sean para mí más alto bien se liberen para mi mayor contribución, aquí y ahora lo decreto”. Una vez dichas estas palabras, hay que esparcir las cenizas en un árbol, planta o tierra.

Para atraer el dinero y aprovechar el portal, es necesario llenar una copa con lentejas y arroz. Arriba hay que colocar siete hojas de laurel, siete clavos de olor, tres varas de canela y cinco monedas. Luego se debe espolvorear canela en polvo mientras se repite: “Soy y seré una fuente abundante de bendiciones para este hogar, la salud no me falta y el dinero me sobra”.