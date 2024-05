¿Te toca hacer un “détox” después de finalizar “La casa de los famosos 4”?

Si eras de las personas que no solamente estuvo por cuatro meses sintonizando el “ reality show ” “La casa de los famosos 4″ , sino que estuviste siguiendo bien de cerca lo que ocurría dentro de la casa-estudio a través de las cámaras 24/7, sentías ansiedad y no dormías lo suficiente por estar al pendiente, presta atención.

“Tu sueño no se debió afectar ni debió causar ninguna ansiedad. La gente lo vio como un escape tal vez, para no estar pensando en otras cosas, en problemas, por lo que para algunos sí fue positivo su impacto. Si solamente lo disfrutó y sirvió para distanciarse un poco de lo que está pasando a nuestro alrededor, pues qué bueno. Aunque yo no estaba envuelta, ni sabía lo que estaba pasando, a través de las redes sociales pude ver que este programa unió personas”, indicó a El Nuevo Día.