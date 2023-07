Investigadoras del Centro de Educación en Geriatría del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico realizan un proyecto para validar en la isla una terapia dirigida a mejorar los procesos mentales y la calidad de vida de personas con demencia.

El objetivo es que la terapia de estimulación cognitiva se valide como una práctica basada en evidencia en la isla para que puedan utilizarla empleados de centros geriátricos y familiares a cargo de adultos mayores que tienen alterada su capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones, explicó la doctora María E. Bidot, catedrática asociada del RCM e investigadora principal del proyecto.

La terapia de estimulación cognitiva es una intervención no farmacológica cuyos resultados “comparan favorablemente con estudios clínicos con medicamentos dirigidos a tratar la demencia”, concluyeron los investigadores de University College London (UCL), que hicieron un estudio con 201 adultos mayores con demencia y desarrollaron el tratamiento entre 1997 y 2002. Los investigadores del estudio Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia son expertos en el área del comportamiento: Aimee Spector, Lene Thorgrimsen y Bob Woods, psicólogos clínicos; y Martin Orrell, psiquiatra.

PUBLICIDAD

El proyecto dirigido por Bidot surgió luego de asistir a una conferencia en Saint Louis University, a donde fue con el fenecido doctor Juan Rosado Matos, entonces director del Centro de Educación en Geriatría del RCM, donde trabaja la investigadora. En el proyecto también participan las facultativas Emma Vallés, nutricionista; la médica Valerie Wojna, la doctora en educación Irma Rivera y la psicóloga Alianie Santos Rivera.

“Esto comenzó en el 2016. El doctor Rosado Matos adquirió los derechos (del tratamiento) para validarlo culturalmente. Se hizo una adaptación cultural, se hizo una traducción al español, se hicieron grupos focales con adultos mayores y proveedores de servicio directo en centros de cuidado de larga duración (hogares) y en centros de actividades múltiples (Campea)”, explicó Bidot.

“Se criollizó el proceso y había que probarlo. (Los creadores de la terapia) recomendaron probarlo en un centro de cuidado prolongado o en centros de actividades múltiples”, indicó la académica, quien puntualizó que la terapia ya se probó con residentes del Hogar Santa Teresa Jornet en Cupey y un centro de actividades múltiples en Bayamón.

En total, participaron 20 personas de 60 años o más, de ambos sexos, con deterioro cognitivo leve pero con capacidad de ver, escuchar, seguir instrucciones mínimas, participar en sesiones grupales y que obtuvieran una puntuación de entre 10 y 26 en la prueba de cernimiento Saint Louis Mental Status (SLUMS).

La terapia consta de 14 sesiones, de una hora cada una, que se ofrecen durante siete semanas, pues se dan dos semanalmente. Cada sesión va dirigida a lo siguiente: juegos físicos, sonidos, hablar sobre la infancia para recordar, hacer una hoja de recuerdos, alimentos, temas de actualidad, caras y escenas, asociar palabras, ser creativo, clasificar objetos, orientación, uso del dinero, juegos con números, juegos con palabras y prueba del equipo.

PUBLICIDAD

“Cada sesión tiene un formato, como el saludo, identificar el día de la semana y el lugar donde están, hablar sobre lo que se hizo en la sesión anterior y hacer ejercicios. Se enfatiza mucho en los principios de orientación con la realidad y la reminiscencia para que vayan del pasado, que lo recuerdan, hasta lo que hacen ahora. Se enfocan las fortalezas de cada uno”, señaló Bidot.

“Ayuda a mejorar la cognición, el lenguaje y la asociación. Esto no es una promesa de cambiar la realidad, pero sí busca que el deterioro sea más lento. Mejora la calidad de vida porque mejora el sentido del bienestar”, agregó, para luego indicar que la terapia es un proceso que se puede repetir para mantener a la persona conectada con la realidad y ejercitando su mente.

Los principios de la terapia son: que esté centrada en la persona y no en su condición de salud; mostrar respeto por el participante; promover que tengan una participación activa; fomentar un ambiente en el que se valore la contribución de todos y se respete y acoja la diversidad de opiniones; que sea divertida; que se usen los recuerdos para ejercitar la memoria; y que haya actividades de estimulación multisensorial que involucren la visión, el tacto, la audición, el gusto y el olfato, entre otros.

Aunque el proyecto no ha concluido, pues las investigadoras quieren ofrecer la terapia a cerca de 80 personas adicionales para ampliar la muestra, Bidot afirmó que se observaron cambios en los participantes, como mejoría en el ánimo, el proceso de comunicación y la participación.

PUBLICIDAD

“La información que resulte en este estudio permitirá aumentar el conocimiento sobre estrategias de intervención no farmacológicas para beneficiar la calidad de vida de personas con deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer en sus primeras etapas u otros tipos de demencias. A su vez, permitirá la realización de otras investigaciones más amplias y profundas sobre el tema y sobre algunas particularidades de los hallazgos. La idea es terminar de validar para que otras personas la usen. No tienen que ser personas con alguna especialidad para usar la terapia. Esto es para un familiar, un centro de actividades o un centro de cuidado prolongado lo pueda tener y desarrollar distintas actividades”, concluyó la investigadora.

Baile del cerebro

Bidot sostuvo que a las terapias se integró María José Rodríguez Torrado, quien era estudiante en una de sus clases y tiene un bachillerato en Salud Pública y Danza. Luego de la terapia de estimulación cognitiva, Rodríguez dirigía a los participantes del proyecto en una rutina de movimientos que incluía respiración, estiramiento y diversos movimientos, sentados o de pie y usando la silla de apoyo.

“Parte de un curso fue el baile del cerebro, cuya creadora, Anne Green Gilbert, desarrolló los ocho patrones del movimiento que representan cómo se mueven los seres humanos desde el primer año de vida. Esto ayuda a recuperar la conexión entre la mente y el cuerpo y es algo no farmacológico. Solo se usa el cuerpo. Se puede hacer en silencio o con música y en grupo”, dijo Rodríguez, quien también es maestra de danza contemporánea.

PUBLICIDAD

“Estos patrones se pueden hacer con música suave o ligera. Ellos lo hacían y reaccionaban de acuerdo a lo que iban escuchando. Fue una experiencia única”, enfatizó Bidot.

“Sabemos la carga que implica tener una persona con demencia, carga económica y emocional, y ver que esa persona se va apagando poco a poco; mientras más conectada (con la realidad) la tengamos, mejor para todos”, concluyó la investigadora.