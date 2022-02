Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los estadounidenses Bryan y Lisa Heine se casaron en agosto de 2005, y un año después se pusieron en campaña para ser padres. Sin embargo, tras un año y medio de intentos fallidos, decidieron consultar a un médico quien descubrió que Lisa tenía síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo y un tumor en su glándula pituitaria.



De esta manera, comenzó a tomar dos medicamentos que la ayudarían a equilibrar sus hormonas, a sentirse mejor y a quedar embarazada. "Pasó alrededor de un año y seguíamos sin suerte, así que comencé con un tercer remedio. Durante el año siguiente intentamos otras cosas, pero nada funcionó", contó Lisa.



Entonces, decidió consultar con un nuevo médico, a quien le preocupó el tumor que Lisa tenía en la glándula pituitaria, el que finalmente fue removido. Luego, durante una nueva consulta, la pareja recibió una gran noticia: serían padres.



Sin embargo, todo se derrumbó nuevamente dos días después, cuando se les informó que era un embarazo ectópico y que debía interrumpirse. En el procedimiento, que terminó en la remoción de una de las trompas de Falopio, los médicos también se percataron de que Lisa tenía endometriosis.



Así, lo único que le quedaba a la pareja para concretar su sueño de convertirse en padres, era realizarse un tratamiento de fertilidad. Probaron varios, pero finalmente llegaron a la conclusión de que la única forma en que podrían lograrlo era con fertilización in vitro.



Entre octubre de 2012 y marzo de 2013 realizaron tres intentos, pero ninguno de ellos resultó, ya que los óvulos de Lisa no eran de buena calidad. Por esto, decidieron recurrir a una donante para así no desaprovechar la última oportunidad que tenían. Pero para ello debían disponer de 7 mil dólares.



De esta manera, la pareja decidió contar su historia en Go Fund Me, un sitio web donde las personas reúnen dinero para diferentes objetivos, gracias a aportes de personas que no conocen.



La primera donación que recibieron fue la de Maureen Kietzman, quien hace seis meses les regaló 50 dólares. De ahí en adelante, otras 43 personas decidieron ayudarlos, con aportes que fueron desde los 10 hasta los 500 dólares.



En abril pasado, Bryan y Lisa lograron su ansiado objetivo. "No podemos agradecer lo suficiente. Todavía no podemos creer que alcanzáramos nuestra meta. Gracias por todo su apoyo y oraciones. No podríamos haber hecho esto sin cada uno de ustedes", escribieron en "Praying for a miracle: IVF #4" ("Rezando por un milagro: fertilización in vitro #4"), su página en Go Fund Me.



Padrinos honorarios



La pareja, que todavía está a la espera de encontrar a la donante de óvulos adecuada, contó su experiencia a Fox News. Allí Lisa se manifestó feliz de haber hecho pública su historia en el sitio de recaudaciones, pero también reconoció que a veces se preocupa por la decepción que puedan sentir quienes colaboraron con ellos si eventualmente el procedimiento no funciona.



"Todos han donado mucho dinero para que podamos hacer esto y siempre está ese miedo detrás de nosotros (…) ¿Y si no resulta? Todas esas personas donaron por un final feliz, ¿y si no lo logramos?", planteó.



En todo caso, ambos confían en que concretarán su sueño de ser padres tal como les ocurrió a Tara y Christopher Williams, quienes también recurrieron a Go Fund Me luego de desembolsar decenas de miles de dólares en tratamientos de fertilización in vitro que no llegaron a buen término.



"Empezamos a adentrarnos en el sitio y descubrimos que la gente decía cosas geniales sobre él. Nos dimos cuenta de que no se obligaba a nadie a hacer nada, así que me senté y escribí nuestra historia", relató Tara.



El matrimonio -que tiene un blog donde cuentan su viaje por la pérdida, el dolor y la infertilidad- utilizó estrategias para captar donantes, como ofrecerles ser padrinos honorarios o garantizarles que les enviarían fotos todos los meses durante el primer año de vida de su futuro hijo. De esta manera, en sólo 10 semanas Tara y Christopher consiguieron reunir los 20 mil dólares que necesitaban para comenzar un nuevo ciclo de fertilización in vitro.



El tratamiento funcionó, hoy Tara tiene cinco meses de embarazo y la pareja está dispuesta a cumplir con lo que prometieron. "El bebé tendrá muchos padrinos honorarios", dijeron.