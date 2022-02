Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La noticia sorprendió al mundo. Y no era para menos. La bella y famosa actriz Angelina Jolie publicaba en el periódico The New York Times, el pasado martes, que había pasado por una doble mastectomía preventiva, después de comprobar que era portadora del gen BRCA1, una mutación que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario.