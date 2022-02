Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Cuántas veces te has cohibido de hacer algo porque piensas que no es el momento oportuno para hacerlo? Tal vez crees que necesitas más dinero, más conocimientos, más tiempo o, sencillamente, mejores circunstancias. La mayoría espera demasiado para actuar. La realidad es que no hay un momento ideal, ¡sólo hay que arriesgarse!