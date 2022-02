Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

M e encanta la espinaca y no porque necesite fuerza como Popeye, porque fortaleza me sobra. (Soy tan humilde.) Igual me fascinan las habichuelas negras. Pero cuando salgo a comer con un caballero que me gusta, precisamente evito ingerir esos alimentos. ¿Por qué? Porque no bien he terminado de saborearlos ya tengo un pedazo de uno de ellos entre los dientes. ¿Desagradable, verdad? Y lo menos que quiere una es que se eche a perder la noche por un diente verde. Eww!