Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“No puedo comenzar el día sin tomar una taza de café. Me ‘activa las baterías’ por la mañana y su aroma ya comienza a estimularme. Me levanta el ánimo. Es lo primero que hago, y no podría pasar sin tomármelo”, señala Luis, un entusiasta empleado de banca, de mediana edad.