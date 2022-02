Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Como padres, nos encontramos diciendo algunas cosas a nuestros hijos que nunca deberíamos haberlas dicho. Las siguientes cinco frases son consideras en especial como no convenientes y, por lo tanto, deberían ser evitadas en lo posible, según manifiesta la doctora Gina Norma, en un interesante artículo sobre la educación de los hijos.



1. “¡Porque yo lo digo!”

Solamente preguntémonos lo siguiente: ¿cómo es que decir esta frase nos ayudará a construir una relación? Tener una relación significa ser realista y racionales. Es importante ser maduros como padres y enfrentar aquellos temas difíciles que a diario se presentan en la crianza de nuestros hijos. Si lo hacemos conseguiremos su confianza y crearemos un ambiente sano y seguro para ellos. Además, no perdemos nada intentándolo.



2. “¡Actúa según tu edad!” o “¡Ya tienes 10 años, actúa según eso!”

Piensa en ello, ¿no crees que si tus hijos pudieran actuar de acuerdo con su edad lo harían? Ellos no tienen ni idea de cómo deben comportarse y por eso es trabajo de los padres no solamente decirles cómo hacerlo, pero enseñarles a través del ejemplo y convertirse en modelos inspiradores. Ellos aprenderán de nosotros y de lo que les podamos ofrecer para ayudarles a lo largo de sus vidas.



3. “¡No te da vergüenza!”

Esta es una frase que se torna muy personal y puede ser muy hiriente. Crear en los hijos un sentimiento de vergüenza puede ser devastador. Esto pudiera bloquear la seguridad la confianza. Los hijos tienen que saber que sin importar lo que hagan sus padres les amarán siempre y estarán allí para ayudarles. Ellos necesitan un espacio que les permita abrirse y sincerarse con sus padres y compartir lo que sienten y piensan. Cuando se les avergüenza se les está condenando y esto es extremadamente malsano en muchos niveles.



4. “¿Cállate!”

Hay un millón de palabras diferentes en los diversos idiomas y dentro de todo vocabulario que pueden ser usadas para conseguir lo que se desea, pero esta palabra en especial solamente causará daño, rencor y llevará a que los hijos también la usen para acallar las voces de otros a quienes intentan dominar.



5. “Deberías saber bien que...”

Esta frase pudiera ser confusa porque en realidad en muchas ocasiones los niños saben muy bien algunas cosas... Pero, preguntémonos ¿de qué manera lograremos construir una buena relación con los hijos mediante el uso de esta frase? Sabemos de antemano que harán cosas que ellos saben no deberían hacerlas. Pero ellos no siempre saben las razones por las que no deberían hacerlas. Sabemos por qué o es bueno para ellos, pero ello no lo saben. Así que en lugar de decir lo obvio, por qué no tomamos esto como una oportunidad para preguntarles por qué hicieron tal o cual cosa y compartir con ellos las razones por las que lo que hicieron no era la mejor opción. Nuevamente, todo se remite a ser muy racionales en las relaciones con los hijos.